Palafrugell inaugura el local social del barri de la Sauleda, que ha costat 375.000 euros

El barri de la Sauleda de Palafrugell compta des d'ahir amb un local social totalment reformat i ampliat: un espai d'uns 300 metres quadrats, que representa un increment d'uns 140 metres quadrats més de superfície útil respecte a l'anterior local.

Aquesta obra, dins el Pla de Barris La Sauleda-Carrer Ample 2008/2018, ha comptat amb la col·laboració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona i ha tingut un cost de 375.000 euros aproximadament (la meitat del total a càrrec de la Generalitat i la resta entre Ajuntament i l'aportació de 80.000 euros de la Diputació de Girona) i un termini d'execució d'11 mesos.

L'obertura del local va aplegar ahir un nombrós grup de veïns i de representants d'associacions locals, i va comptar també amb l'assistència del secretari d'Habitatge, Carles Sala, el president de la Diputació de Girona, Pere Vila, l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer i representants del consistori així com de la Generalitat.

El nou espai compta amb una gran sala polivalent, un pati privat, magatzem, banys, despatxos i petites sales, condicionades per fer-hi tot tipus d'activitats, així com un gran porxo d'entrada i un vestíbul per a la distribució dels diferents espais, va informar l'Ajuntament.

El nou local ha de convertir-se en una aposta per seguir treballant pel barri i per cohesionar-lo oferint la disponibilitat d'espais a entitats i associacions locals, acostant la realitat del barri a la resta de la població i relacionant els diferents sectors de la vila de Palafrugell.

Al paratge de la Sauleda hi havia masos i cultius, i ja s'hi havia edificat cases quan l'any 1967 la Cooperativa de Viviendas San Martín va començar a construir la primera fase dels nous pisos i locals. Hi havia una necessitat urgent d'habitatge en una època en què quasi es va duplicar la població a Palafrugell (es va passar de 7.739 habitants l'any 1950 a 13.817 l'any 1975). La majoria de la nova població s'ocupava en feines relacionades amb la indústria però sobretot en els serveis i molt especialment en la construcció. Fins a mitjan anys 70 es van afegir nous blocs.

La constructora tenia el material de l'obra en una caseta, i un cop finalitzada l'última fase els veïns es van organitzar per aconseguir que aquesta instal·lació fos un equipament per al barri. El setembre de 1978 es formalitzava la cessió d'un espai de 738 metres quadrats per part de la cooperativa a l'Ajuntament.

La caseta es va adequar i es va utilitzar com a espai de reunió i d'activitats. L'any 1990, donades les deficiències de l'edifici i els problemes de conservació que presentava, es va decidir el seu enderroc i l'Ajuntament va elaborar el projecte d'un nou local, que es va construir i posar en servei l'any 1991. Hi havia en aquell moment una sala polivalent, serveis públics, dos despatxos, dues terrasses i un magatzem.

Les obres inaugurades ahir van començar a l'octubre del 2016 i el 2 d'octubre de 2017 entrarà en funcionament. El disseny de l'equipament ha estat d'acord amb les necessitats de la ciutadania, els tècnics i entitats, a través de diversos processos participatius.