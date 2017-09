Calonge i Sant Antoni celebren la Jornada de la Mobilitat Sostenible i Segura

Un centenar de persones van participar ahir al matí a les activitats organitzades per l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni relacionades amb la mobilitat sostenible i segura. La jornada va començar a les 8 del matí amb una caminada i va continuar amb una pedalada i amb un esmorzar popular. Al migdia va tenir lloc el concert del grup de rumba SLOW, que va posar el punt i final a la jornada. Durant tota la setmana l'Àrea de Medi Ambient també va organitzar diverses activitats pedagògiques. Les activitats de la jornada per la mobilitat sostenible i segura estan organitzades per l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, amb la col·laboració de l'ADF Gavarres Marítima, d'European Mobility Week i de la Generalitat.