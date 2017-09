La Bisbal referma la declaració de nul·litat del contracte de l'aigua

El ple d'avui de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà desestimarà el recurs de reposició que la companyia Sorea, que gestiona el servei públic d'aigua potable i el de clavegueram, va presentar contra la declaració de nul·litat del contracte pel qual presta aquest servei. Ara, l'únic camí per recórrer que encara resta a la companyia és el judicial, segons va explicar ahir l'alcalde Lluís Sais, que va precisar que un cop l'Ajuntament hagi desestimat el recurs de Sorea, haurà d'iniciar-se la liquidació del contracte per a la seva rescissió. En aquest apartat, el batlle va concretar que el que haurà de valorar la corporació és bàsicament les inversions que ha executat Sorea.

L'Ajuntament de la Bisbal va declarar aquest maig nul de ple dret l'acord del 2009 i el conveni del 2010 pel qual renovava a Sorea el contracte de gestió del servei públic d'abastament d'aigua potable i l'ampliava amb el del clavegueram. L'anul·lació es va fonamentar amb l'informe que havia executat la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat en aquest sentit. D'aquesta manera s'iniciava el procés per liquidar i rescindir el contracte.

Sorea va presentar un recurs de reposició contra la decisió del ple de maig de l'Ajuntament al·legant que l'acord municipal vulnera els límits de la facultat de revisió i que no existeixen les causes de nul·litat apreciades en l'acord impugnat. Davant d'aquestes queixes, el secretari municipal proposa desetimar-les fonamentant la decisió amb l'informe de la Comissió Jurídica Assessora. Amb la decisió d'avui, d0ncs, l'única opció que li queda a Sorea per intentar mantenir la gestió del servei és presentar un recurs contenciós administratiu contra la declaració de nul·litat.

Ara, arran de la desestimació del recurs de reposició, l'Ajuntament valorarà l'import que ha de liquidar a Sorea per la rescissió del contracte.

Lluís Sais va concretar que aquests diners seran, principalment, per les inversions que ha executat Sorea des que va renovar el contracte fa set anys. Així, si estava previst que aquestes inversions es financiessin en un període de 20 anys, l'Ajuntament haurà de calcular quan ha d'abonar amb la rescissió de contracte dels 13 anys que quedaran pendents. Lluís Sais va afegir que l'Ajuntament no ha obert cap negociació amb la companyia per tractar aquesta liquidació.