La urbanització de Son Rich de Begur encara pot acollir 142 cases noves

La urbanització de Son Rich de Begur, que es va començar a construir als anys 60, ha estat finalment recepcionada per l'Ajuntament després que s'han executat totes les obres d'urbanització, iniciades ara fa dos anys després de sis anys aturades per manca de finançament. Les obres, amb un cost de 4,2 milions d'euros, s'han concretat en fer arribar els serveis bàsics –aigua, sanejament i electricitat–,gas ciutat i l'adequació dels vials i l'enllumenat públic.

Les obres es van iniciar el setembre del 2015, gràcies a la creació d'una nova junta rectora, que va aconseguir el finançament econòmic necessari per enllestir la urbanització, a tocar del nucli urbà de Begur. Segons el projecte, amb la urbanització es podran construir unes 142 cases, que complementaran a les 26 actualment existents. Les obres han estat executades per l'empresa ACSA, Obras e Infraestructuras SA. A més, s'ha construït un dipòsit soterrat, que ha costat 320.000 euros, per distribuir gas. Unes obres que la nova junta va adjudicar el gener del 2015 en assemblea extraordinària, les quals estaven aturades des del 2009. Amb l'acabament de les obres els propietaris que ja hi vivien ara ja tenen els serveis bàsics; els que hi tenen finques, hi podran construir, i, al mateix temps, s'activa la zona de creixement natural del nucli de Begur, que passa a formar part del propi nucli urbà. L'Ajuntament, com a propietària del 8,5% de la urbanització, era promotora. La major part, i que ha estat la impulsora per desencallar-ho, ha estat Indemar Investiment SL, que en té el 53,7 %.