Platja d´Aro estrena enguany la proposta esportiva per a nens de 3 a 5 anys

El Programa Esportiu Municipal de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ofereix per a aquest curs 2017-2018 un conjunt de 15 propostes i diverses novetats per a infants, joves, adults i gent gran.

Les inscripcions per participar-hi ja estan obertes i les activitats comencen la primera setmana d'octubre i finalitzen el juny de 2018, tot seguint el calendari escolar, a uns preus que oscil·len entre els 57 euros per a tot el curs i els 85 euros el trimestre. Simultàniament, una vintena d'entitats i associacions esportives del municipi completen l'oferta amb escoles d'esport base i propostes que van des del futbol fins al tir olímpic, tot passant per bàdminton, ciclisme, immersió, vela, bowling, natació, tennis, patinatge, korfbal o BTT.

Aquest curs s'estrena la proposta Barrufets per a infants de 3 a 5 anys (P3-P5) amb un Programa de Psicomotricitat dos cops la setmana al Palau d'Esports i Congressos, amb la voluntat de desenvolupar els aspectes motrius bàsics dels més menuts a través d'accions corporals i del treball lúdic sobre l'espai i el temps.

Alhora, també poden participar d'una segona proposta: iniciació al tennis a les instal·lacions esportives de l'Hostal de la Gavina. La franja Infantil, per a nens i nenes de 6 a 12 anys (1r-6è Primària), ofereix dos dies a la setmana Escola Preesportiva (6 a 8 anys) a la Sala Polivalent de Castell d'Aro i Escola Esportiva (de 9 a 12 anys) al Palau d'Esports i Congressos, un model d'educació integral a través de la pràctica esportiva primer no reglamentada i després amb la descoberta de diverses disciplines. També s'ofereixen sessions de gimnàstica rítmica dos cops la setmana.

Per a l'etapa Júnior, noies i nois de 13 a 16 anys enguany es recupera l'Escola de bàsquet –dilluns i dimecres al Palau d'Esports i Congressos– i es manté l'oferta de l'Escola de vela al matí al Club Nàutic Port d'Aro.

Els joves a partir de 17 anys poden gaudir de la nova proposta Jovesport, cada dilluns i dimecres al vespre al Palau d'Esports i Congressos. Els Adults tenen al seu abast les propostes de natació al Complex Esportiu Riembau (grup Inicial i Avançat), Tao Yin i diversos grups de Pilates. Els majors de 65 anys poden gaudir de Tao Yin i de gimnàstica de manteniment.