Jordi Cordon atribueix al batlle de Torroella la pràctica de la «ruficràcia»

Els quatre regidors del grup municipal del PDeCAT de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, a l'oposició, van acudir puntuals ahir al migdia a la sala de la Casa de la Vila on se celebren els plens extraordinaris per assistir a la sessió que, juntament amb el grup de COET, havien reclamat per tractar la convocatòria d'un referèndum perquè sigui la població qui decideixi si les vaquetes s'han de prohibir o no. Com era de suposar, no es va celebrar –de fet, el dia abans el secretari ja havia comunicat al grup de COET que ell no hi assistiria–, malgrat que el delegat de Governació a Girona, Raül Morales, havia recordat al batlle, Josep Maria Rufí (ERC-Junts), què diu la Llei municipal i de règim local de Catalunya sobre la potestat que té l'oposició per convocar plens extraordinaris i que, si no el convoca l'alcalde en el termini establert, queda convocat automàticament per al desè dia hàbil al migdia, data que complia ahir.

Rufí no vol portar de nou les vaquetes al ple després que el del maig del 2016 declarés Torroella vila lliure de correbous. A més, ha rebut l'aval d'un informe del secretari que no cal debatre de nou al ple el tema.

Cordon, però, no ho veu així, i ahir va criticar «la manera que (el batlle) té d'entendre la democràcia» i va introduir el vocable «ruficràcia»: «L'alcalde entén la democràcia a nivell particular i l'aplica en funció dels seus interessos». I el va interpel·lar en manifestar que aquest tema «va de democràcia, va més enllà del debat de les vaquetes», per la qual cosa li va demanar que entri aquest punt en el proper ple.

Cordon va afirmar que el rebuig a convocar el ple pel referèndum de les vaquetes és la tercera ocasió en què «vulnera els drets dels regidors i del grup municipal», després de la polèmica per l'ús dels mitjans de comunicació de l'Ajuntament i de rebutjar, també, una moció del PDeCAT sobre les vaquetes, i que l'alcalde no va incorporar al ple corresponent argumentant que ja era un tema debatut. El PDeCAT estudiarà ara les opcions judicials que hi ha per aquest cas.