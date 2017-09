La Bisbal destina 69.000 € a adequar els pisos dels mestres

L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha decidit iniciar les obres de conservació de l'edifici d'equipaments conegut com els pisos dels mestres, situat al carrer del Morró i construït el 1968. La primera fase de la rehabilitació tindrà un cost d'uns 69.000 euros i s'actuarà a la teulada i també a la façana principal, per passar a un projecte més ampli que englobaria tota l'estructura.

Aquest edifici ha tingut un ús continuat al llarg de gairebé 50 anys, però es dona el cas que no s'hi ha fet un manteniment preventiu. Paral·lelament, hi ha hagut problemes derivats del mal ús de les plantes superiors i, ara, presenta un grau de deteriorament important, sobretot a la façana, ha informat l'Ajuntament. La planta baixa s'ha anat conservant millor que la resta, però, en canvi, és poc funcional perquè mai no va estar projectada per a un ús diferent del d'habitatge.

Actualment l'edifici acull el Centre de recursos pedagògics del Baix Empordà (Crpbe), que ocupa els quatre habitatges de la planta baixa, que conserven gairebé intacta la distribució interior, i, en una altra planta i a mode provisional, Ràdio Bisbal. Les principals modificacions que s'hi han fet han estat les estrictament necessàries per permetre la circulació interior entre tots quatre apartaments.

L'any 2014, després que es cremés un calefactor elèctric a l'interior, es va inspeccionar l'establiment i es va requerir a l'Ajuntament i al Departament d'Ensenyament que s'adoptés una sèrie de mesures correctores. A partir d'aquest incident, es van instal·lar una nova escomesa elèctrica i un nou sistema de calefacció per radiadors.