Reconegut el destí de l´Estartit, Torroella i les Medes dins dels més sostenibles

El destí turístic de Torroella de Montgrí, l'Estartit i les Illes Medes ha estat escollida com una de les 100 destinacions més sostenibles del 2017 en l'àmbit mundial. El rànquing l'elabora l'associació internacional Green Destinations, conjuntament amb una vintena d'organitzacions que treballen per fomentar el turisme sostenible. Amb el guardó es vol donar a conèixer la feina que fan els destins turístics a favor de la sostenibilitat i promoure casos de bones pràctiques. En l'avaluació i selecció dels guardonats hi participen un centenar d'experts internacionals, ha informat l'Ajuntament.

Les regidores de Destinació Turística i de Gestió Costanera i Platges, Sandra Pibernat i Sílvia Comas, havien de recollir ahir el guardó durant l'acte inaugural del congrés del Greenfest–Global Green Destinations Event 2017, que enguany se celebra a Cascais. Es tracta d'una de les principals conferències internacionals dedicades monogràficament al turisme sostenible.

A més, l'assessor turístic municipal Josep Capellà farà una presentació de la destinació i de les polítiques municipals que promou l'Ajuntament des de fa dècades destinades a conjugar de manera adequada l'activitat turística del municipi amb la preservació del medi. A Torroella i a l'Estartit s'ha apostat per la sostenibilitat en tots els seus àmbits, de manera que és un eix transversal de tota la política municipal, ha informat l'Ajuntament: planejament, desenvolupament turístic respectuós amb l'entorn, mobilitat, estalvi energètic, optimització de la gestió forestal pública, recuperació d'espais, potenciació i protecció dels paratges naturals i els seus hàbitats, entre d'altres.

Les regidores de Destinació Turística i de Gestió Costanera i Platges valoren molt positivament el reconeixement i l'oportunitat que ofereix per poder explicar el model local de desenvolupament sostenible, així com de poder fer contactes internacionals i conèixer noves experiències. Recorden que la competitivitat del sector turístic està estretament relacionada amb la seva sostenibilitat ja que la qualitat dels destins turístics depèn en gran mesura del seu entorn natural i cultural i de la seva integració en la comunitat local.