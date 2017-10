Sant Feliu inicia dilluns les obres dels carrers Sant Domènec i la Creu

Les obres d'urbanització dels carrers Sant Domènec i la Creu de Sant Feliu de Guíxols començaran demà a les vuit del matí. Aquests treballs, que tenen un termini d'execució de quatre mesos –amb una aturada per Nadal per no entorpir la campanya comercial– i un cost de 281.000 euros (amb IVA), executaran la substitució de tots els serveis d'ambdós carrers ja que es troben en molt mal estat, ha explicat el regidor d'Urbanisme, Josep Saballs. De fet, aquest mes de setembre hi va haver una fuita d'una canonada d'aigua potable que va inundar parcialment el carrer Sant Domènec. Les obres afectaran la circulació de vehicles ja que el carrer Sant Domènec és una via usual perquè els veïns de la part alta de Sant Feliu baixin fins al passeig, de manera que seran desviats pel carrer dels Metges, que canviarà de sentit, ha concretat el regidor.

A més, tots els aparcaments de càrrega i descàrrega i de motocicletes que hi ha entre els carrers Sant Domènec i Rambla del Portalet –que inclou també el Sant Antoni i la Creu– quedaran suprimits perquè aquest espai s'utilitzarà per apilar material de l'obra. Saballs ha afegit que, de fet, aquests són tots els aparcaments que hi ha en aquestes vies, a excepció d'una plaça per a vehicles d'una farmàcia que es trasllada al carrer Major.

El tram dels carrers Sant Domènec i la Creu, que estarà aixecat per les obres, és el que va del carrer la Rutlla fins al passeig del Mar. En aquest sentit, Josep Saballs ha exposat que primer s'executarà el tram que comprèn entre els carrers Rutlla i Major i, posteriorment, entre el Major i el passeig.

El màxim responsable de l'Urbanisme ganxó ha precisat que la totalitat de l'obra la pagarà l'Ajuntament i que la previsió d'execució és que estigui enllestida a mitjan o finals del proper mes de febrer.

Quant a la intervenció que es farà en aquests dos carrers cèntrics de Sant Feliu de Guíxols, Saballs ha manifestat que afectarà tots els serveis que hi ha: les recollides d'aigües fecals i pluvials, telèfon, electricitat, etc. A la part de la superfície, Josep Saballs ha especificat que serà una plataforma única, de manera que es donarà prioritat als vianants per sobre del trànsit de vehicles.