Sant Feliu comença l'obra als carrers Sant Domènec i la Creu

Les obres d'urbanització dels carrers Sant Domènec i la Creu de Sant Feliu de Guíxols van arrencar ahir, tal com havia previst l'Ajuntament ganxó.

L'actuació té un pressupost de 281.000 euros (amb IVA) i tenen un termini d'execució de quatre mesos –el regidor d'Urbanisme, Josep Saballs, calcula que acabaran a mitjan o finals del mes de febrer, ja que també té programada una aturada per Nadal per no dificultar el desenvolupament de la campanya comercial.

Com ja va informar aquest diari, els treballs ha començat pel costat del carrer de la Rutlla i, en un primer tram, s'executarà fins al carrer Major. Llavors, prosseguirà fins al passeig del Mar.

Les obres inclouen la renovació del tots els serveis d'aquests trams dels dos carrers ja que es troben en males condicions, ha detallat Josep Saballs. També es contempla que la superfície sigui única, amb una plataforma, de manera que els vianants tindran prioritat per sobre de la circulació dels vehicles.