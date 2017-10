El Parc dels Estanys celebra diumenge el Dia Mundial dels Ocells

El Parc dels Estanys de Platja d'Aro, de la mà del Grup de Natura Sterna i l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, celebra diumenge el Dia Mundial dels Ocells, en el qual es proposen diverses activitats gratuïtes per a totes les edats: visita guiada botànica i naturalista i el taller d'elaboració de boles de fang amb llavors, anellament d'ocells, muntatge i col·locació de caixes niu, tallers de manualitats i reciclatge, exposició fotogràfica i observació ornitològica. Un conjunt de propostes familiars i per a totes les edats per gaudir o bé descobrir aquest gran parc, on unes 250 espècies d'aus, en algun moment de l'any habiten a la seva zona humida o hi fan estada durant les migracions.

Coincidint amb la mateixa diada, ara fa cinc anys va obrir portes aquest parc urbà de 150.000 metres quadrats de gran atractiu, on són compatibles la visita pública i didàctica controlada amb la potenciació de la diversitat biològica de la zona tot recuperant els hàbitats i els ambients naturals originaris i l'observació d'aus.