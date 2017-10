Sis restaurants participen en les XII Jornades Gastronòmiques de la poma

Les XII Jornades Gastronòmiques La Poma a la Cuina de Torroella de Montgrí i l'Estartit van ser presentades ahir en presència dels sis restauradors participants: Picasso (Torroella de Montgrí), Alba, Can Dalfó, Club Nàutic Estartit, La Palmera i Medes II (L'Estartit). «Sent el Batec de la Terra» és el lema de les jornades i per això s'ha escollit un lloc emblemàtic rodejat de camps de pomeres, on els restauradors van poder fer un petit recorregut amb Burricleta, que comercialitza Ocitània.

Les jornades, que estan organitzades per l'Estació Nàutica Estartit-Illes Medes amb la col·laboració de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, l'EMD de l'Estartit, IGP Poma de Girona i Vins i Caves Celler Castell de Peralada, ofereixen una excel·lent oportunitat per conèixer l'ús de la poma, no només com a postres, sinó també com a producte principal o acompanyant de qualsevol plat.

Les jornades s'allargaran durant tot el mes d'octubre. Els restauradors participants oferiran als seus comensals menús amb tota mena de plats, tant els més tradicionals com els més innovadors, amb la poma com a element destacat en el plat.

I per acompanyar, com sempre, vins de la terra de la màxima qualitat i un entorn ideal per portar a terme una escapada gastronòmica. També hi ha diferents activitats organitzades amb motiu de les jornades, com ara aquest dijous, taller gratuït de confecció de menús saludables i econòmics, a l'Estartit.