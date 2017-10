Vistiplau dels galeristes a prioritzar els vianants al carrer Doctor Fleming

Els comerciants i propietaris de locals de les galeries de Platja d'Aro han donat el vistiplau al projecte perquè el carrer Doctor Fleming sigui prioritàriament per a vianants. Una quarantena van assistir el 27 de setembre a la primera taula de treball organitzada per l'Ajuntament per al desenvolupament del pla d'enfortiment de les galeries comercials que hi ha entre l'avinguda s'Agaró i el carrer Doctor Fleming.

El regidor de Promoció Econòmica, Maurici Jiménez, ha explicat que la totalitat dels assistents va veure amb bons ulls la idea de convertir el carrer en prioritari per a vianants perquè les galeries siguin una illa comercial delimitada per un costat amb el Doctor Fleming i, per l'altre, amb l'avinguda S'Agaró.

Jiménez ha exposat que en la trobada els representants municipals van presentar el projecte bàsic, que ha estat elaborat per l'arquitecte municipal i que recull que el carrer sigui de plataforma única, la tipologia de paviment, l'arbrat i l'enllumenat, entre d'altres. El regidor ha recordat que la prioritat per als vianants serà per sobre dels vehicles, alguns dels quals hi tindran permès circular-hi perquè han de tenir accés a aparcaments.

L'exposició del projecte va ser la primera fase de la reunió. La segona va ser repartir els assistents a la reunió en diferents taules perquè exposessin inquietuds i propostes sobre la iniciativa urbanística. En aquest sentit, ha recordat Maurici Jiménez, va sorgir la proposta que el paviment sigui diferenciat de la resta del municipi i d'un material més fàcil de conservar i menys lliscós que el que hi ha ara.

De l'arbrat, per exemple, es va posar sobre la taula que les arrels dels que hi ha actualment aixequen les rajoles, alhora que embruten el carrer a la primavera. I es va precisar que les voreres seran més amples que les de l'avinguda S'Agaró, de manera que s'hauria de redactar una ordenança específica d'ocupació de la via pública. El regidor ha manifestat que són idees que estudiaran.

La intenció de l'Ajuntament és que la reurbanització del carrer Doctor Fleming que prioritzi els vianants ha d'estar operativa l'estiu del 2019. Abans d'aquesta obra, al llarg del 2018, l'Ajuntament vol renovar la canalització que hi ha a sota de l'asfalt per arreglar els problemes d'inundacions que pateix el carrer Doctor Fleming quan plou.