La muralla quedarà marcada al terra

El tram de muralla medieval que van posar al descobert les obres de remodelació de la plaça del Lledoner de Torroella de Montgrí es va recobrir ahir. El regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí (UPM), va explicar que s'hi va col·locar una peça tèxtil per protegir l'estructura, que correspon als fonaments de la muralla, i una capa de terra, de manera que si mai es desenvolupa un projecte per recuperar, es pugui treure a la llum de nou de forma senzilla. El recobriment es va realitzar un cop finalitzat el seu estudi arqueològic.

Colomí va afegir que el projecte de la plaça del Lledoner tindrà una ampliació per posar en relleu aquest tram de la muralla. Per un costat, va precisar, els panots d'aquest espai es col·locaran de manera que es distingeixi en superfície l'àmbit de la muralla i, per l'altre, s'instal·larà un panell informatiu amb imatges perquè la gent es pugui documentar sobre l'estructura.

Per bé que ja era coneguda l'existència d'aquest tram, l'Ajuntament, per iniciativa pròpia, va voler aprofitar l'ocasió per excavar-lo i documentar-lo arqueològicament. Això ha permès georeferenciar les restes i obtenir una important informació per entendre millor el traçat de l'antiga muralla, de la qual, sortosament, encara se'n conserven importants trams a la vila.



17 metres de fonaments

L'excavació no va posar al descobert restes arqueològiques significatives associades al mur, que en diferents punts estava rebentat pel pas de diferents serveis, van informar fonts de l'Ajuntament. Sí es va constatar que part dels carreus superiors es van utilitzar per cobrir el reg que passa per sota del passeig de Catalunya.

El tram excavat data del segle XIV, té una longitud d'uns 17 metres, una amplada variable d'entre 1 i 1,5 metres i una alçada que va de 0,5 a 1,5 metres. Es tracta, doncs, de la base de la paret, i l'excavació va arribar ben bé fins a la seva fonamentació. També es va posar al descobert una petita part del paviment originari del carrer del Mar. Com a molts altres punts del conjunt fortificat, es va començar a enderrocar a primers del segle XVIII, quan la vila va començar a créixer fora muralles.

A partir de dilluns de la setmana que ve, les obres de remodelació d'aquest nou espai per a vianants es reprendran amb normalitat. La nova plaça tindrà un plafó explicatiu amb informació de la muralla i s'ha de decidir la fórmula per marcar el seu traçat en el nou paviment.

L'actuació a la plaça del Lledoner pretén ordenar i dignificar aquest espai públic un cop retirada l'antiga parada de bus i fer aquesta zona més segura per als vianants, van recordar les fonts municipals. El cost d'adjudicació de la reforma és de 141.744,63 euros, més IVA, i l'Ajuntament compta amb una subvenció de la Diputació de Girona de 39.647 euros.