COET critica que el govern de Torroella no rebaixi les taxes

El grup municipal de COET, a l'oposició a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, ha criticat que l'alcalde, Josep Maria Rufí, «no va escoltar res ni ningú» en la votació de les ordenances fiscals per a l'any que ve. La formació retreu que l'equip de govern (ERC-Junts, UPM i LEST) «no va recollir cap proposta de cap grup de l'oposició». De fet, concreta COET, l'única reducció que es va aprovar, la de la taxa d'escombraries, «va ser una proposta de tots els grups de l'oposició que vam obligar a firmar el primer any de mandat quan el govern (CiU i ERC) encara estava en aquell moment en minoria».

COET aposta per «reduir la pressió fiscal per ajudar les famílies del municipi i alhora aplicar polítiques econòmiques expansives que fomentin l'activitat al municipi», amb bonificacions a l'IBI i a la taxa d'obertura d'activitats, reduir l'impost de vehicles un 5% i un 10% el de l'ICIO.