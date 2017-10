Crema una hectàrea de matolls a la costa del massís del Montgrí

Una imprudència seria l'origen d'un incendi que divendres al vespre va cremar una hectàrea de matolls a la costa del massís del Montgrí. La dificultat d'accés a la zona de les flames va obligar els bombers a actuar amb eines manuals, és a dir, les van haver de carregar i baixar per un terreny irregular i amb una pendent molt acusada. Fonts de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí van agrair ahir la tasca dels bombers ja que l'actuació va ser molt complicada, agreujada per la foscor i la tramuntana forta que bufava.

Els bombers van rebre l'avís de les flames, visibles des del Molinet de l'Estartit, quan faltaven pocs minuts per a les vuit del vespre. L'incendi es trobava en la proximitat de la cala Calella, una zona accessible únicament a peu –i per mar–, a 20 minuts de l'Estartit. Sis dotacions de bombers van desplaçar-se fins aquesta zona però, davant la impossibilitat d'accedir-hi amb vehicles, van haver de carregar les eines d'extinció i dirigir-se cap a les flames.

Fonts dels Bombers van informar ahir que sobre la mitjanit els efectius van tenir l'incendi extingit i van tornar cap als camions. Ahir al matí, diversos efectius van tornar a la zona cremada per revisar que no hi hagués encara algun punt calent. Tot apunta que l'origen de l'incendi seria un home que va encendre un foc, malgrat el fort vent que hi havia. Testimonis apunten que, sortosament, el vent bufava cap al mar i no va estendre el foc pel massís.