Sant Feliu de Guíxols invertirà 2 milions per crear un gran parc urbà al voltant de l'asil Surís

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols invertirà 2 milions per crear una gran parc urbà al voltant de l'asil Surís. La transformació del sector, un dels grans projectes de mandat, s'enllestirà a finals del 2018. En total, el nou parc s'estendrà al llarg de 9.300 metres quadrats, que comprendran l'espai que ocupen la plaça i els aparcaments actuals, a més de bona part dels jardins privats de l'asil (que s'obriran al públic). La zona que en sortirà, que s'ha batejat com a Parc Central, inclourà una esplanada de sauló, una graderia i una làmina d'aigua (on hi haurà sortidors perquè hi juguin els nens). L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, subratlla que el nou parc farà "de ròtula" entre la part baixa i l'alta del municipi. En paral·lel, els 53 aparcaments que ara hi ha a la zona se substituiran per les 80 noves places que es crearan al solar de l'antiga Agglotap.

La transformació de l'entorn de l'asil Surís en un nou parc urbà –el més gran que tindrà la ciutat- és un dels cinc grans projectes estratègics de mandat. Els altres, que l'Ajuntament ha previst tirar endavant durant el període 2015-2019 són el futur Museu Thyssen, la remodelació del passeig de Rius i Calvet, l'aparcament de la Corxera i el Guíxols Arena (aquest últim, amb l'obra ja enllestida).

El projecte del nou Parc Central, obra de l'equip Batlle i Roig Arquitectura, permetrà crear un gran espai obert en un espai que, geogràficament, està situat al centre de Sant Feliu. "Farà de ròtula i de xarnera entre la part baixa de la ciutat, la que dona a mar, i la de construcció més recent", ha explicat l'alcalde.

Actualment, la plaça Alabric –on hi ha l'asil- té una gran densitat d'habitatges, suporta molt de trànsit i té una orografia complicada (amb forts pendents i aparcaments dispersos). Amb el nou Parc Central es volen solucionar aquestes deficiències i, a més, crear un espai diàfan i una gran zona verda (amb àrees de pícnic i de descans).

El parc ocuparà 9.300 metres quadrats, que són els que sumen l'actual aparcament de la plaça Alabric i bona part dels jardins privats de l'asil (que passaran a ser públics). Els actuals desnivells se salvaran amb diferents esplanades horitzontals i, a la part central, hi haurà una àrea de sauló (pensada per a activitats lúdiques), una graderia-amfiteatre i una làmina d'aigua (amb sortidors perquè hi juguin els nens).

El projecte es complementa amb una zona de jocs infantils i un jardí terapèutic. A més, a la part dels safarejos de l'asil s'hi vol situar una zona amb una cafeteria, lavabos i un magatzem.

La transformació de l'asfalt en un parc arranjarà també els carrers Miquel Surís i Dos de Maig. Segons ha explicat Carles Motas, una part d'aquests serà de sentit únic, amb la qual cosa es donarà prioritat als vianants.



Inversió de 2 milions

L'obra suposa una inversió de 2 milions, que pagarà exclusivament l'Ajuntament. El consistori preveu que els treballs comencin a partir del proper mes de gener i s'enllesteixin a finals del 2018 (és a dir, que coincidiran en el temps amb la reforma de Rius i Calvet).

Abans que les màquines entrin a la plaça Alabric, però, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols enderrocarà una de les naus de l'empresa Agglotap i convertirà l'espai en un aparcament amb 80 places. D'aquesta manera, els 53 aparcaments que hi ha a la zona de l'asil Surís se substituiran per aquests altres.



La reforma de l'asil, en una segona fase

Més endavant, en una segona fase, l'Ajuntament també preveu dignificar l'edifici de l'asil Surís (que data del 1898). S'eliminaran les parts adossades que s'hi han afegit posteriorment, es doblaran les places de residència (que passaran de 65 a 130) i la intenció és que l'edifici sigui també un centre cívic. Aquesta obra, però, que es calcula en uns 8 MEUR, de moment encara no té data.