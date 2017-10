Sant Feliu de Guíxols treu a concurs el projecte del futur Museu Thyssen

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha tret a concurs la redacció del projecte del futur Museu Thyssen, que tindrà la seu al monestir de la ciutat. L'equipament acollirà un fons de 400 obres de pintura catalana dels segles XIX i XX, totes procedents de la col·lecció de la baronessa, i es vol que obri portes l'any 2020. La licitació del projecte suposa el primer pas administratiu en ferm, després de la signatura de l'acord, perquè l'equipament sigui una realitat. La redacció del document surt a concurs per 121.000 euros i, segons ha concretat l'alcalde Carles Motas, es vol tenir enllestit abans de l'estiu de l'any vinent. A partir d'aquí, el proper pas serà tirar endavant l'obra de reforma i la museïtzació de l'espai, que es calcula que suposarà una inversió de 6 milions d'euros (MEUR).

El futur museu Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua fent camí. Després de signar l'acord amb la baronessa aquest estiu, l'Ajuntament ja ha tirat endavant el primer tràmit administratiu per convertir part del monestir en el futur centre d'art.

El consistori ha tret a concurs la redacció del projecte, segons publica avui el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Tindrà un cost de 121.000 euros (IVA inclòs), que assumirà l'Ajuntament de Sant Feliu, i es preveu enllestir en un termini d'uns vuit mesos.

Segons ha concretat el regidor d'Urbanisme, Josep Saballs, el document també incorporarà un estudi arqueològic i un altre de geotècnic de l'espai, que es faran al llarg d'aquestes properes setmanes. "Tot aquest treball previ també formarà part del projecte", ha dit Saballs.

Per la seva banda, l'alcalde de Sant Feliu ja ha avançat que la intenció és poder tenir el projecte sobre la taula abans de l'estiu. Carles Motas ha explicat que, aleshores, es podrà tirar endavant l'obra i concretar quines aportacions hi farà cada administració (perquè tant Generalitat com Diputació ja s'han compromès a posar-hi recursos). "Es tracta d'un projecte de país", ha subratllat l'alcalde.

En total, el futur Museu Thyssen tindrà un cost d'uns 6 MEUR. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols cobrirà la seva part amb inversió directa, amb aportacions de la Fundació Thyssen i amb allò que se n'obtingui de la venda de l'herència intestada dels germans Anlló.



400 obres de pintura catalana

El futur museu Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols obrirà portes el 2020 i comptarà amb fons de 400 obres de pintura catalana dels segles XIX i XX. Totes, procedents de la col·lecció de la baronessa.

Segons recull l'acord al qual van arribar Carmen Thyssen i l'Ajuntament, la baronessa cedeix gratuïtament les obres durant 20 anys. Entre els quadres que s'exposaran hi haurà el de 'La Catedral dels pobres' de Joaquim Mir o 'Interior a l'aire lliure' de Ramon Casas. Noms propis com Ramon Martí Alsina, Eliseu Meifrén o Josep Amat completen la col·lecció.

El nou museu s'ubicarà en un edifici de nova construcció que enllaçarà amb la primera planta del monestir. La col·lecció permanent tindrà 130 quadres i hi haurà exposicions temporals amb unes 40 obres.