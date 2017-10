Jutgen un mosso de Sant Feliu per accedir a bases de dades policials per denunciar uns veïns

Jutgen un mosso de Sant Feliu per accedir a bases de dades policials per denunciar uns veïns ACN

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un agent dels Mossos d'Esquadra de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) que l'any 2009 va accedir a bases de dades policials per consultar els antecedents dels seus veïns i denunciar-los. El fiscal demana que el condemnin a 3 anys de presó, que pagui una multa de 6.600 euros i que l'inhabilitin durant 8 anys com a autor d'un delicte contra la intimitat. L'acusat, que no exerceix com a agent des de l'any 2010, s'ha acollit al seu dret a no declarar i no ha respost les preguntes de la fiscalia ni de la defensa. Segons l'acusació, va interposar dues denúncies: una primera per posar en coneixement de la justícia que la dona era víctima de violència domèstica i una segona, posterior, on assegurava que la parella l'havia insultat i amenaçat. La defensa demana l'absolució.

El cas que aquest dimarts ha arribat a judici a la secció tercera de l'Audiència de Girona es remunta a l'any 2009. La fiscalia sosté que l'acusat, que aleshores estava destinat a la unitat d'investigació a la comissaria de Sant Feliu de Guíxols, es va "prevaldre de la seva condició d'agent de l'autoritat" per accedir a diferents bases de dades policials per recollir els antecedents dels seus veïns. "Va ser una actuació irregular i il·legal", afirma el fiscal.

Segons l'acusació pública, l'acusat va fer servir la informació en dues denúncies. En la primera, posava en coneixement del jutjat sospites que la dona era víctima de violència domèstica i hi adjuntava els antecedents que acreditaven que anteriorment ja n'havia patit en una altra relació. "En aquest cas, va actuar amb una intenció benèvola i no buscava cap perjudici", ha argumentat el fiscal.

La segona denúncia, però, és a títol personal i contra la parella. "Es molesten amb ell, l'insulten i és objecte de mal tracte", afegeix la fiscalia. Per això, el processat va interposar la denúncia aportant, en un full manuscrit, els antecedents dels seus veïns (d'ella com a víctima i d'ell com a persona amb antecedents policials). "Ho fa per reforçar la gravetat dels fets", exposa la fiscalia que indica que, en aquest cas, sí que hi ha intenció de perjudicar els denunciats i amb dades aconseguides sense seguir els protocols policials.

En concret, segons l'acusació, va efectuar 25 recerques dels antecedents en el cas d'un denunciat i 26 per a l'altre. A més, no totes les búsquedes van ser amb el seu número d'identificació, també va demanar a una companya que mirés els antecedents i, segons la fiscalia, va fer servir una contrasenya d'una caporal d'investigació per accedir a la base de dades Argos Perpol. En aquell moment (abans que es crees una base de dades única), només hi tenien accés restringit uns quants comandaments i era per consultar els antecedents registrats a la policia estatal i la Guàrdia Civil.

L'agent no exerceix des del 2010. Afers Interns dels Mossos d'Esquadra va obrir un expedient disciplinari i el van acabar suspenent de feina i sou per dues faltes administratives greus: una per revelació de secrets i una altra per infringir el reglament de la policia en no atendre la prohibició de consultar dades policials per "interès personal". Segons ha explicat la instructora de l'expedient al judici, comptava amb una auditoria que detectava les consultes dels antecedents vinculant-les a l'acusat i, a més, ell mateix va reconèixer que havia fet les consultes.



No declara

L'acusat s'ha acollit al seu dret a no declarar i tampoc ha fet ús de l'últim torn de paraula. El seu advocat demana que l'absolguin i sosté que la consulta a les bases de dades és un procediment "habitual" que fan els agents dels Mossos d'Esquadra. "No es neguen els accessos però la finalitat era arribar al jutjat, si no ho hagués fet en aquell moment, s'hauria fet posteriorment", ha argumentat el lletrat.

La parella, que inicialment exercia l'acusació particular en el cas, va retirar la denúncia. Aquest dimarts a la sala de vistes, tots dos han assegurat que han passat molts anys i que no recorden el detall dels fets. Tot i això, han identificat la denúncia que conté el full manuscrit com la que el processat va interposar contra ells. "Ens portàvem bé, només havíem tingut alguna tonteria entre veïns sense importància", ha afirmat la dona.

El judici ha quedat vist per a sentència.