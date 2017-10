L'exposició commemorativa del 75è aniversari de l'annexió de Sant Joan a Palamós ha arribat aquest passat cap de setmana al passeig del Mar, en el seu procés itinerant pels dos nuclis. Aquesta exposició ha estat realitzada per l'Ajuntament de Palamós, a través del Servei d'Arxiu Municipal, amb la col·laboració de la Diputació de Girona. Sota el títol «Dos pobles, un municipi», la mostra es va inaugurar l'agost passat durant la festa major de Sant Joan, ubicant-se a la plaça de Mossèn Gumersind on ha estat situada fins a finals de la setmana passada que, tal com estava previst, s'ha traslladat al passeig del Mar, prop de l'estàtua dedicada als pescadors, on es podrà veure fins a finals de novembre.

Mitjançant l'exposició «Dos pobles, un municipi» es fa una pinzellada als elements que les poblacions de Sant Joan i Palamós han aportat a la configuració del municipi actual. Aquesta mostra es presenta emmarcada en deu plafons separats en dos grups i ubicats sobre un parell d'estructures pentagonals, pensades per estar en espais públics a l'aire lliure i amb l'objectiu d'apropar-la a tota la ciutadania.

Els continguts de l'exposició repassen, des de la introducció passant pels àmbits temàtics del treball, l'educació, el patrimoni i la vida social en les dues antigues poblacions.