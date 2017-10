Calonge destina 8.500 euros a ajuts en la compra de llibres escolars

L'Àrea de Cultura, Ensenyament i Joventut de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha incrementat un 90% respecte a l'any passat la partida pressupostària que destina a ajuts per la compra de llibres de text i material escolar per a les famílies amb alumnes escolaritzats al municipi.

En total aquest curs 2017/18 l'Ajuntament destinarà 8.500 euros en ajuts a les famílies de les Escoles Pere Rosselló, La Sínia, Llevantí de Mar i l'Institut Puig Cargol, una xifra molt per sobre dels 4.455 euros del curs anterior, ha informat l'Ajuntament.

El termini per poder sol·licitar aquests ajuts s'obre dilluns que ve, 16 d'octubre, i s'allargarà fins al divendres 27 d'aquest mes. La informació està disponible a la web de l'Ajuntament i les peticions s'han de fer a l'Àrea de Cultura, Ensenyament i Joventut de l'Ajuntament.

Les bases aprovades per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estableixen els criteris per adjudicar les ajudes i preveuen un import de 60 euros per alumne, sempre que es compleixin uns determinats criteris. L'objectiu és que aquests ajuts arribin a les famílies que més ho necessiten, per això s'ha optat per establir uns criteris concrets en lloc d'oferir un ajut universal a tots els escolars, com s'havia fet anteriorment.

En la convocatòria del curs passat un total de 109 alumnes van rebre aquest ajut, unes xifres que representen que gairebé un 9% dels escolars del municipi se'n van poder beneficiar, ha informat l'Ajuntament.