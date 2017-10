La Festa de la Cervesa de Platja d´Aro inicia avui la seva trentena edició

La Festa de la Cervesa de Platja d'Aro arriba, de l'11 al 15 d'octubre a la plaça del Mil·lenari, a la trentena edició. L'entrada al recinte, on hi ha instal·lats els estands dels establiments locals, és gratuïta i s'hi pot tastar una trentena de marques nacionals i d'importació; i per tercer any consecutiu també amb diversos productors artesanals catalans. També hi ha programades una dotzena d'actuacions musicals d'estil divers: xarangues, versions de clàssics i estàndards i ball popular.

Els més de 20.000 visitants previstos poden gaudir de tota la cervesa, la música i l'animació que caracteritzen aquesta celebració d'origen alemany que ha esdevingut des de l'any 1987 la gran festa de tardor de Platja d'Aro.

La majoria d'estands ofereixen també una àmplia i variada gamma de productes gastronòmics, des de montaditos fins a entrepans. En l'àmbit local hi participen els establiments Zsa Zsa, La Riera, Don Quijote, El Asador i Kebab Platja d'Aro, que tindran preus unificats per als productes més habituals.

Els productors artesanals -La Selvaseria, Cervesa La calavera i Cerveses Popaire- tenen llibertat de preus. En l'aspecte musical hi actuaran Country Revival Farmers, Orquestra Privada, La Montecarlo, Swing Lationo, Què Tal?, Balkan Paradise Orquestra i Grup Virus. I per celebrar 30 anys s'ha dissenyat una edició especial de la característica gerra commemorativa, que en aquesta ocasió no serà de ceràmica sinó un got de vidre del fabricant especialitzat Spiegelau.