La Inspecció de Treball alerta de la situació laboral a la Policia Local de Sant Feliu

La Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya ha requerit a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols que en el termini d'un mes revisi el contingut i efectivitat de l'aplicació del protocol d'assetjament, «amb la finalitat d'adaptar-lo a la realitat constatada» per una avaluació de risc psicosocial de l'abril de 2016 «prestant especial atenció (...) a la Policia Local».

El requeriment de la Inspecció de Treball, del passat 6 d'octubre, fa referència a un informe d'ASPY Prevención sobre factors psicosocials, que va detectar una situació «desfavorable» a la Policia Local de forma generalitzada.

Segons el document de l'avaluació, es considera prioritari «detectar aquells conflictes personals existents i determinar-ne, per una banda, la gravetat, i per l'altra, l'origen». «Segurament –afegeix–, aquest malestar generalitzat té com a punt de partida (o ha portat a un punt final) les relacions personals, i per això l'actuació en aquest àmbit és primordial».

Aquest mateix informe exposa que s'hauria de definir «clarament» les funcions de cada perfil d'agent de la Policia Local. També detecta com a punt conflictiu els horaris laborals i exposa que hi «existeix una problemàtica estructural, per tant, és bàsic mitjançant una bona comunicació, intentar determinar quin és el seu origen per posteriorment establir les mesures de millora corresponents».

La intervenció de la Inspecció de Treball respon a una denúncia formulada pel sindicat CSI-F per, entre d'altres elements, la situació interna a la Policia Local.

L'òrgan de Treball detecta que el protocol d'assetjament laboral de l'Ajuntament «s'ha mostrat insuficient» per resoldre problemàtiques denunciades, motiu pel qual requereix a la corporació revisar-lo. També li demana un protocol de resolució de conflictes i que es vigili la salut dels treballadors que hagin estat de baixa per un període llarg de temps per «la possible incidència (en els treballadors) dels riscos psicosocials detectats i no resolts».