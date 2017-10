Jutgen un acusat que s'enfronta a 4 anys de presó per violar una menor durant les festes de Palafrugell

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un acusat que s'enfronta a 4 anys de presó per violar una noia de 16 anys durant les festes de Palafrugell (Baix Empordà) del 2015. La fiscalia sosté que la víctima no va "consentir lliurement" les relacions sexuals. Per això, l'acusa ara d'un delicte d'abús sexual, tot i que inicialment demanava 10 anys de presó per agressió sexual amb penetració. "Un no és un no", ha afirmat la fiscal, que sosté que la noia li va dir que parés però ell no li va fer cas. Els fets van tenir lloc la nit del 20 de juliol dins el cotxe del processat. L'acusat assegura que les relacions sexuals van ser consentides, que feia dies que "tontejaven" a través del Whatsapp i que s'havien "liat" prèviament. La seva defensa demana l'absolució.

El cas que ha arribat a judici aquest dimecres a la secció tercera de l'Audiència de Girona es remunta a la nit del 20 de juliol del 2015, durant les festes de Palafrugell. Acusat i víctima, que havien estat un temps creuant-se missatges a través de Whatsapp, havien decidit quedar aquella nit. Ell tenia 18 anys i la noia en tenia 16.

Aquest és l'únic punt del relat en el que coincideixen. La noia, que ha declarat a porta tancada, ha refermat que no va consentir a mantenir relacions sexuals i, tot i que va dir al processat que parés, ell no li va fer cas. La fiscal, que inicialment sostenia que l'acusat havia actuat amb violència o intimidació empenyent la noia dins el vehicle o traient-li el telèfon mòbil perquè no pogués demanar ajuda, ha modificat l'escrit d'acusació provisional.

Segons ha argumentat als informes finals, la fiscalia sosté que, tot i que no la va forçar usant la violència, la víctima no va "consentir lliurement" a mantenir relacions sexuals amb l'acusat. "Ell segurament pensa que sí, però la denunciant li va dir que parés i un no és un no", ha indicat la fiscal. Per això, ara sol·licita que el condemnin a 4 anys de presó per un delicte d'abús sexual i que indemnitzi la víctima amb 5.000 euros.

La fiscal ressalta que tots els testimonis (aleshores amics de la noia i també dos cosins) coincideixen que, quan va tornar a la festa després d'estar al cotxe amb l'acusat, va dir que "l'havia forçat" i que el fet de trigar uns dies a denunciar els fets no resta credibilitat al seu relat. A més, també recull que els psicòlegs donen validesa al seu relat i asseguren que, un any després dels fets, patia símptomes d'un estrès posttraumàtic per l'abús.

Tot i això, tots els testimonis han assegurat que no es creuen el relat de la noia i que han trencat relacions amb ella perquè no presentava lesions físiques i ella mateixa havia dit a una amiga que tenia intencions de mantenir relacions sexuals amb ell aquella nit.

L'acusat ha declarat que feia uns cinc anys que es coneixien i que en els últims temps havien intensificat la relació, encara que ell no tenia intenció de mantenir "res seriós". Assegura que s'havien vist en més d'una ocasió i que s'havien "liat" sense arribar a mantenir relacions sexuals. "Em va dir que era verge i que m'esperava a mi", ha afirmat.

Aquella nit, van quedar i plegats van anar fins al cotxe "agafats de la mà", segons el relat del processat. Allà, afirma que van tenir sexe de forma consentida i que després van tornar a la festa "tranquil·lament". "Hi havia molta gent al voltant, fins i tot uns graciosos van picar a la finestra del cotxe, hauria pogut cridar si hagués volgut", ha afirmat.

El seu advocat sosté que la víctima s'ha ficat en un embolic "que ara no sap com desfer" i demana que absolguin el seu representat. El judici ha quedat vist per a sentència.