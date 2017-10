Jutgen un mosso per indagar en els antecedents d´una parella de veïns

Tres anys de presó i una multa de 6.000 euros per un delicte contra la intimitat. Aquesta pena és la que demana la fiscalia per a un agent dels Mossos d'Esquadra destinat a Sant Feliu de Guíxols, que va accedir a una base de dades policial per denunciar els seus veïns. També li demanen una inhabilitació de 8 anys, malgrat que des del 2010 ja no exerceix al cos, arran d'un expedient disciplinari que se li va obrir per aquest fet.



Dues denúncies

El cas es remunta al 2009. L'acusat havia presentat dues denúncies contra la parella que vivia al seu costat. La primera d'aquestes estava feta amb l'objectiu de posar en coneixement que la dona que vivia a la casa adjacent patia violència domèstica.

A partir de la base de dades Argos Perpol, va adjuntar els antecedents que acreditaven que ja n'havia patit anteriorment en una relació diferent. El mateix va fer a la segona denúncia, elaborada a títol personal, i contra la parella de veïns, on va adjuntar un document on es feien visibles els antecedents d'ella, juntament amb els d'ell, que en tenia de policials.

Tal com va especificar l'acusació, hauria dut a terme més d'una vintena de cerques per cadascun des del seu propi identificatiu, des del d'altres agents a qui havia demanat i, fins i tot, en algun cas, des d'altres comptes sense demanar cap tipus de permís.



Suspès de sou i feina

Durant el judici d'ahir, que es va celebrar a l'Audiència de Girona, l'acusat va optar per acollir-se al seu dret a no declarar. Els que sí que ho van fer durant tot el matí, van ser els diferents testimonis citats, entre els quals hi havia els denunciats i diferents agents de més i menys grau que formaven part de la unitat d'investigació de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols.

Una de les persones citades, va ser la instructora de l'expedient disciplinari, que va explicar que al seu moment ja el van suspendre de feina i sou per dues faltes greus. Una de revelació de secrets i una segona per desobediència a la normativa policial.