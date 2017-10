Les visites guiades al Claustre del Mas del Vent de Palamós es reprenen

La programació per al 2017 de visites guiades al Claustre del Mas del Vent, a Palamós, es va reprendre dissabte passat, després de l'impàs de l'estiu. Concretament es van fer les dues primeres visites de les quatre en total que es programen en aquest darrer trimestre de l'any, i que se sumen a les que es van realitzar abans de l'estiu, concretament els mesos de març i abril.

Aquesta activitat cultural i patrimonial que permet conèixer el Claustre del Mas del Vent és fruit del conveni de col·laboració que per segon any consecutiu varen signar l'Ajuntament de Palamós i la plataforma cultural Focus Engelhorn, entitat impulsada per la propietat de la finca del Mas del Vent. Aquestes visites són gestionades des del Museu de la Pesca i permeten posar en valor els elements arquitectònics i artístics ubicats en aquest espai privat ubicat en l'àmbit de La Fosca.