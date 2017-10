El fiscal demana 4 anys de presó per violar una noia de 16 anys a Palafrugell

Una nit que va acabar de manera tràgica per a una noia de 16 anys durant les festes de Palafrugell quan un jove, amb qui feia un temps que parlava a través de Whatsapp, presumptament l'hauria violat al seu cotxe. La fiscalia el va acusar ahir d'abús sexual, ja que va considerar que la víctima no havia mantingut relacions sexuals «de manera consentida» amb ell.

El jove s'enfronta a quatre anys de presó i una multa de 5.000 euros per aquests fets, els quals es van jutjar a l'Audiència de Girona.

El cas es remunta al 20 de juliol del 2015, una nit en què el noi i la noia havien quedat per veure's. El processat tenia 18 anys en aquell moment, mentre que la víctima en tenia dos menys i encara era menor. Segons el relat de l'acusat, «les relacions van ser consentides» i, de fet, «la jove va entrar voluntàriament al cotxe i va ser ella qui va portar la iniciativa».

El jove també va assegurar que si ella no hagués volgut tenir relacions, en qualsevol moment hauria pogut cridar o sortir del cotxe, ja que estaven «en un lloc amb gent al voltant, a l'aparcament de davant de l'institut». El relat de la noia és completament oposat, i la declaració d'ahir va optar per fer-la a porta tancada, mantenint la seva versió dels fets.

Durant el judici van declarar alguns testimonis, antics amics de la víctima i els seus cosins, els quals van coincidir que ella els havia dit el dia de la festa que ell l'havia «forçat», i també que es va negar a anar a la policia i a l'hospital quan van tenir lloc els fets.



Rebaixa de la pena

En un primer moment la fiscalia demanava 10 anys de presó per a l'acusat i 10.000 euros d'indemnització, però va deixar la pena en 4 anys i la meitat de la quantitat pel concepte de responsabilitat civil. El ministeri continua mantenint la culpabilitat del jove, al·legant que la víctima no va «consentir lliurement» les relacions. «Ell potser pensa que sí, però la denunciant li va dir que parés i un no és un no», va explicar. Posteriorment, la defensa de l'acusat en va demanar l'absolució. El judici va quedar vist per a sentència.