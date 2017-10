L´Ajuntament de Palamós aprova un pressupost de 23 milions d´euros per al 2018

La sessió plenària de l'Ajuntament de Palamós celebrada dimarts va aprovar el pressupost municipal de l'any vinent que suma un total de 23.210.200 euros. L'aprovació del document pressupostari de 2018 va comptar amb els vots favorables d'ERC, CiU, Junts per Palamós i Sant Joan i la regidora no adscrita Vanessa Mányik; i en contra del PSC (el regidor representant de la CUP al consistori no va ser present al ple, van precisar fonts municipals).

Enguany l'Ajuntament de Palamós destina un global d'1.640.000 euros d'aquest pressupost a inversions. Els principals projectes que s'impulsen des d'aquest capítol responen a diversos criteris o actuacions. Per un costat, accions que permeten potenciar els actius municipals, tant per enfortir la cohesió i pertinença dels palamosins com per l'oportunitat de dinamització econòmica que presenten.

Destaca la construcció d'una nova pista poliesportiva annexa al pavelló municipal d'esports, amb una aportació de 270.000 euros, cosa que donarà sortida a l'alta demanda d'espais per a la realització d'entrenaments o competicions esportives al municipi.

També el projecte del camí de ronda entre el passeig de les Pites i la platja de Castell, creant una infraestructura verda multifuncional com a posicionament temàtic en oci actiu a la natura, amb una aportació, en la seva primera fase, de 210.000 euros.

També s'hi afegeixen millores als accessos de les platges i l'arranjament de les seves zones de transició, amb un total de 55.000 euros, i la consolidació de les noves activitats iniciades enguany com el festival Amb so de Cobla o el torneig esportiu Beach Polo. Així mateix es destaquen nous impulsos per millorar el suport municipal a les entitats.

100.000 euros al passeig

Una altra branca de les inversions són propostes per seguir avançant en un pla per millorar la via pública als diferents barris, així com en l'embelliment de l'espai públic i la millora en espais patrimonials. Destaquen projectes com el de reforma del passeig del Mar, amb 100.000 euros, fruit del procés participatiu realitzat enguany i que permetrà la millora del paviment central i el canvi dels canals de desaigües laterals per zones enjardinades. En aquestes millores del passeig també s'hi sumen 45.000 euros en noves lluminàries.

També s'il·luminarà l'estàtua de la Dama dels Vents i el castell de Sant Esteve de Mar, amb la inversió de 18.000 i 33.000 euros respectivament i l'arranjament d'elements patrimonials com el de la torre del campanar de Palamós, on es destinen 30.000 euros. També es destinaran 80.000 euros per a la ubicació de nova gespa artificial del camp gran de la zona esportiva, 65.000 per a la xarxa ­d'aigües residuals de les Pites o 40.000 pel sistema de tancament al trànsit del carrer de Dídac Gar­rell.

Així mateix, cal tenir en compte que més enllà del pressupost ordinari, també s'inclouran projectes dins el pla d'inversions financerament sostenibles dedicat principalment a millores de voreres i places, o realització d'asfaltatges i col·lectors, amb un pressupost global aproximat de 650.000 euros.

Atenció als desfavorits

Un tercer grup de projectes són els que subratllen l'atenció a les persones des de la vessant de l'atenció i comunicació al ciutadà però també des de l'atenció a les persones amb escassa capacitat econòmica.

L'Ajuntament destina recursos a seguir implantant l'administració electrònica amb millors garanties i la comunicació digital des dels diferents canals institucionals, tant des de la vessant de personal com des de la renovació d'equipament i plataformes, però destaquem la consolidaci0ó d'ajudes a l'IBI i l'augment d'inversió en Serveis Socials per a millorar el servei i garantir l'atenció de qualitat als usuaris.

Finalment, la quarta pota del pressupost són les polítiques que impulsin la convivència, els valors cívics i la participació desenvolupant la idea de Palamós com a ciutat educadora en el seu conjunt. Destaca l'augment pressupostari a Ciutat Educadora amb la intenció de desenvolupar el nou programa.