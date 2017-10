Nou projectes passen a la final del pressupost participatiu de Torroella

Els primers pressupostos participatius de Torroella de Montgrí arriben a la seva recta final, amb la fase de votació ciutadana que s'inicia el proper dilluns i finalitzarà el dia 31 del mateix mes. L'inici de les votacions es farà coincidir amb l'acte de presentació pública dels projectes, que tindrà lloc el proper dilluns a les vuit del vespre al Museu de la Mediterrània. L'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania 100.000 euros del pressupost municipal del 2018, en concepte d'inversions. D'aquests 100.000 euros, 75.000 euros es destinaran a projectes proposats directament per la ciutadania i 25.000 euros s'imputaran a inversions proposades des dels cinc consells de barri existents al nucli torroellenc.

El projecte de pressupost participatiu es va iniciar durant el mes d'abril d'enguany amb la recollida de propostes ciutadanes i d'entitats del municipi. Durant aquests mesos s'han obert diferents espais de participació a través dels quals la ciutadania ha pogut proposar, debatre i finalment prioritzar les propostes finalistes que a partir de dilluns es posaran a votació.

Per garantir la transparència i la viabilitat econòmica i tècnica dels projectes, el consistori s'ha dotat d'una comissió tècnica, formada per tècnics municipals, i d'una comissió de seguiment, amb representants de les diferents forces polítiques de l'Ajuntament, així com d'entitats locals.



Els finalistes

Finalment doncs, seran nou els projectes que es portaran a votació durant aquesta segona quinzena del mes d'octubre: millora de l'accessibilitat de les voreres del municipi, per tal de rebaixar-les i permetre l'accés a les persones amb mobilitat reduïda o bé cotxets; carril bici que connecti les escoles amb la zona esportiva municipal (1a fase); camins segurs a l'Escola Guillem de Montgrí i l'Escola Bressol Petit Montgrí, creant i senyalitzant itineraris segurs per garantir la seguretat dels infants (aquesta proposta també s'inclou el projecte de creació d'un carril bici des de la carretera de Sant Jordi fins a les escoles); adequació d'un espai de benvinguda per accedir al Massís del Montgrí, amb senyalització de l'accés i millora del punt d'informació amb zona d'aparcament, taules de pícnic i arbrat; millora del camí d'accés al Pavelló del Guillem de Montgrí, asfaltant i redefinint el camí i l'aparcament adjacent; ampliació de la vorera de la façana de l'Escola Sant Gabriel, per millorar la seguretat dels infants, eliminant places d'aparcament per transformar-les en espais segurs i transitables per les famílies; millora de les pistes poliesportives de l'Escola Guillem de Montgrí, per tal d'aconseguir una zona esportiva més segura i menys agressiva; millora dels Jardins John Lennon, amb renovació dels jocs infantils, enllumenat i enjardinament; i millora del parc infantil de la Ronda Pau Casals, davant l'Escola Sant Gabriel, amb una actuació integral de renovació dels jocs infantils existents.

Els majors de 16 anys i empadronats al municipi podran votar o bé a través d'internet mitjançant la plataforma de vot electrònic www.participa.torroella-estartit.cat o bé presencialment, mitjançant butlletes i urnes que es trobaran als equipaments de proximitat.



Participació alta

Per tal de poder votar electrònicament, cal que el ciutadà es registri amb el seu DNI/NIE i indiqui el seu correu electrònic, de tal manera que es podrà comprovar que està inscrit al padró municipal i té 16 anys o més.

El regidor de participació ciutadana Marc Calvet ha manifestat que «estem molt satisfets de la implicació ciutadana durant tot el procés de construcció d'aquest pressupost participatiu i esperem que el vot electrònic faciliti la participació del màxim nombre de ciutadans».

Per tal de poder desenvolupar el procés de pressupostos participatius, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha demanat una subvenció a l'àrea de participació ciutadana de la Diputació de Girona, ha informat el consistori.