Una empresa nàutica de Torroella crea una aplicació que permet saber el preu del carburant en temps real

Top Sailing Charter (TSCH), l'empresa empordanesa especialitzada en l'organització de viatges nàutics de luxe, ha tret al mercat Seasail coincidint amb el Saló Nàutic de Barcelona, que està tenint lloc de l'11 al 15 d'octubre al Port Vell de la ciutat comtal. Es tracta d'una aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes, la primera que permet a l'usuari consultar el preu dels carburants de tots els ports de la costa de l'Estat espanyol a l'instant, així com descobrir i afegir punts d'interès de la costa i alertar de possibles perills marítims. TSCH ha creat una aplicació nàutica pionera en el seu sector que pretén facilitar la informació de navegació als usuaris. Ja està disponible per a iOS i Android i està pensada perquè tot usuari nàutic, ja sigui de lloguer d'embarcacions o propietari, tingui les màximes dades possibles del seu entorn mentre navega.

Seasail compta amb un sistema de navegació a través d'un mapa geolocalitzat que permet a l'usuari saber la seva posició en tot moment i alhora consultar la benzinera més propera o els punts d'interès del seu voltant. La informació s'actualitza cada hora i, d'aquesta manera, l'usuari pot consultar on li surt més a compte proveir de combustible la seva embarcació. Una altra característica que ofereix Seasail és poder consultar punts d'interès de tota la costa de l'Estat espanyol, com ara miradors, restaurants, oficines de turisme o llocs d'interès cultural. A més, permet a l'usuari afegir punts conflictius de navegació, com per exemple roques poc profundes.

L'app també permet als clients que lloguin una embarcació amb Top Sailing Charter fer una checklist (llista de comprovació) de l'estat en què es troba l'embarcació abans de salpar. Es poden revisar aspectes interiors –GPS, neteja o neveres– i exteriors –veles, escotilles o àncores. Un altre dels punts destacats de Seasail són les notificacions d'alertes segons localització. Si l'usuari ho desitja, rebrà avisos de l'estat del mar allà on es trobi. També li arribaran ofertes dels serveis que ofereix Top Sailing Charter, com promocions de descompte de fins al 50%.



TSCH al Saló Nàutic de Barcelona

Top Sailing Charter torna a estar present al Saló Nàutic de Barcelona, al Port Vell. Concretament, el seu estand es pot trobar al Pavelló 2 (Carrer C, Estand 335). A banda de mostrar la nova App, també dona a conèixer la nova base nàutica fixa a Eivissa, operativa des d'aquest mateix estiu. Es tracta de la segona que situa TSCH al Mediterrani després que el passat mes de maig va inaugurar una flota permanent de lloguer de vaixells d'alta gamma a la Costa Brava.

L'empresa va decidir apostar per l'Estartit, una localitat emblemàtica de la Costa Brava que té un port que ha estat recentment reformat i ampliat i que ha aconseguit donar un impuls al món nàutic fins a convertir-lo en un sector clau per a la seva economia. Amb aquesta iniciativa, TSCH persegueix un objectiu principal: reforçar el posicionament de la Costa Brava al mapa del turisme nàutic aprofitant l'augment del turisme de luxe a la demarcació. Properament, ampliaran els seus horitzons amb una flota permanent al Carib.

Deu anys de Top Sailing Charter

Top Sailing Charter va néixer a Torroella de Montgrí fa deu anys, el setembre de l'any 2007, amb l'objectiu d'oferir l'oportunitat de llogar tot tipus de vaixell per navegar per qualsevol part del món. La internacionalització dels seus serveis i la capacitat d'adaptació a les noves tecnologies han estat clau en el creixement sostingut del volum de negoci que ha experimentat l'empresa.

L'equip de TSCH té una gran experiència en el món nàutic i amplis coneixements del sector turístic, fet que els permet assessorar al detall. Això els proporciona les eines necessàries per oferir més de 9.300 embarcacions a la seva pàgina web http://www.topsailingcharter.com. Disposen de vaixells per llogar arreu del món: la Costa Brava, França, Itàlia, Grècia, Croàcia, Turquia, el Carib i l'Àsia.

TSCH, però, no es vol aturar, sinó que el seu desig és seguir creixent. Ara, amb l'aplicació, fa un pas més per al seu posicionament entre les empreses nàutiques mundials.