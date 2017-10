ERC de Sils trenca el pacte de govern i obre la porta a una moció de censura

El regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Sils, Juli García, va anunciar ahir que trenca l'acord de govern, de manera que l'executiu liderat per Martí Nogué (Independents de Sils) queda en minoria davant de l'oposició: el govern format per Independents i ICV-EUiA es redueix a sis regidors, mentre que l'oposició, formada pel PDeCAT, Capgirem Sils-CUP i ERC, tindrà set representants.

Amb aquesta feblesa en el ple, García va manifestar ahir que existeix l'opció que els tres grups de l'oposició impulsin una moció de censura, si bé s'haurà de negociar qui és l'alcaldable que es presenta ja que el regidor republicà té dubtes que el cap del PDeCAT, Pere Mas, sigui la persona més adequada per ocupar el càrrec (el PDeCAT és la segona força de l'Ajuntament, per darrere dels Independents).

Com a Blanes, on el PSC s'ha quedat sol al govern després de la sortida del PDeCAT i ERC, el trencament del pacte a l'Ajuntament de Sils també és un dany col·lateral de la gestió municipal del referèndum de l'1 d'octubre. Malgrat que la votació es va celebrar sense cap problema i en el local previst, García, com la resta dels grups que acompanyarà ara a l'oposició, posa en dubte el compromís de Nogué amb la consulta independentista i afirma que l'alcalde va accedir a l'obertura del local electoral després de pressions, incloses del seu propi partit.

A més, el republicà no es creu l'explicació del batlle per justificar que el divendres previ a la votació es canviessin els panys del local on s'havia de votar –Nogué al·lega que el mateix divendres la brigada va trobar a faltar les claus de l'espai, motiu pel qual van decidir canviar els panys, cosa que no va impedir que s'obrís ja el dissabte.

Dijous al vespre, García es va reunir amb els representants del PDeCAT i la CUP a Sils i ja van parlar obertament d'una moció de censura i d'un nou pacte tripartit de les tres formacions que ara estaran a l'oposició. Ahir, García i Nogué van reunir-se: el republicà va exigir a l'alcalde que renunciés al càrrec –García va afirmar que acceptava que Nogué seguís a l'equip de govern i el substituís algun regidor del seu partit, amb qui diu que no té cap problema i, de fet, va manifestar que «el govern ha funcionat perfecte»– o podria haver-se d'enfrontar a una moció de censura.

Nogué va rebutjar plegar i, en declaracions a aquest diari, va manifestar que «tinc la consciència tranquil·la» per la gestió de l'1-O «perquè tot els passos que he fet han estat dirigits a permetre la votació del referèndum». «Si volen buscar tres peus al gat, en són ben lliures –en referència al PDeCAT, CUP i ERC–, però jo estic ben tranquil», i va afegir que la presentació de la moció de censura «està en les seves mans».

García va focalitzar les discrepàncies en la gestió de l'1-O amb Martí Nogué i va apuntar que oficialitzarà la seva sortida del govern en la junta de dilluns.