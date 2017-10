L´àrea de Joventut de Palamós busca un noi i una noia per ser «youtubers»

El Departament de Joventut de l'Ajuntament de Palamós ha encetat el programa d'activitats de tardor amb les que busca fomentar la participació dels joves de la vila. Entre algunes de les activitats que hi ha programades destaca el càsting que es farà aquest proper dilluns 16 i dimecres 18 d'octubre, de les quatre a les sis de la tarda a les Galeries Carme, amb l'objectiu de trobar dos perfils: per una banda, un noi i una noia que es convertiran en els youtubers de l'Àrea de Joventut i que seran els encarregats de publicar, a través d'aquesta xarxa social, contingut divers relacionat amb el Punt Jove, en base a guions que prèviament hauran elaborat amb l'ajuda dels tècnics de l'àrea. L'objectiu és poder utilitzar aquesta via de comunicació per crear sinergies entre els joves.

D'altra banda, el càsting també servirà per trobar actors i actrius que vulguin participar en la gravació d'un vídeo sobre la prevenció del consum del cànnabis. Aquesta activitat forma part del projecte Punt Jove Salut, conegut com el «Xkptas», que cada any treballa amb els alumnes de tercer d'ESO dels instituts de Palamós per tractar la problemàtica.

En tots dos casos, tant els youtubers com els actors i actrius hauran de tenir entre 13 i 29 anys.