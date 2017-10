Redueixen de 15.000 a 12.000 euros una multa a una taverna per soroll

El jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona ha reduït de 15.000 a 12.000 euros la multa que l'Ajuntament de Palamós va imposar a la taverna del municipi Can Moni per una infracció molt greu de la llei de contaminació acústica. El secretari de la Fecasarm –que defensa els responsables de la taverna–, Joaquim Boadas de Quintana, ha explicat que recorreran la sentència a cassació, davant del Tribunal Suprem, perquè sosté que la medició acústica que va determinar la sanció no és correcta i no s'ajusta a dret. L'Ajuntament de Palamós va determinar la sanció de 15.000 euros l'any passat, una xifra que segons De Quintana era la més elevada aplicada mai a un establiment hostaler a Catalunya per soroll. De fet, l'import va sorprendre fins i tot l'advocat de la veïna que va denunciar el soroll, Lluís Gallardo, de l'Associació Catalana contra la Contaminació Acústica, que el juliol de l'any passat va manifestar que en els 18 anys de l'entitat no n'havien vist cap de tan elevada.

La sanció va arribar arran de la denúncia d'una veïna. Un estudi de contaminació acústica va determinar que el bar havia superat en aquell moment en més de deu unitats els valors d'immissió que s'estableixen a l'annex 4 de la Llei 16/2002 de contaminació acústica. D'acord amb aquesta regulació, la infracció tenia caràcter de molt greu, de manera que la multa podia oscil·lar de 12.001 euros a 300.000. Atenent diversos criteris de graduació de la sanció –com ara que no es va acreditar que el soroll afectés la salut de les persones, que es va perjudicar els veïns de l'immoble perquè no podien descansar i que no existeix reincidència, entre d'altres–, l'Ajuntament va decretar imposar la sanció de 15.000 euros.

Els propietaris van recórrer-la al contenciós administratiu, que l'ha rebaixat en 3.000 euros perquè es tracta d'un local petit i atenent al rendiment econòmic que té, ha concretat Boadas de Quintana. El representant de la Fecasarm lamenta que el jutjat no ha tingut en compte elements com que la medició acústica era irregular perquè el que la va fer no té la qualificació necessària ni es va mesurar el soroll de fons, «punt de referència clau» segons De Quintana per fer un anivellament correcte del so. Tampoc entén que el tècnic que va fer la medició fos l'instructor de l'expedient, cosa que segons ell desvirtua la resolució ja que considera que pot no ser objectiu. Uns elements que el jutjat de primera instància no ha valorat, de manera que els argumentarà de nou en el recurs de cassació al Suprem.