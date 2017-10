La Fira de la Poma d´Ullà en ven més de 5.000 quilos

La Fira de la Poma d'Ullà, que es va celebrar diumenge per onzè any consecutiu, es va cloure amb la venda de més de 5.000 quilos de poma. La venda, que és l'acte més concorregut de la Fira, consistia en poder omplir una bossa dedicada a la fira amb peces de fruita dolça per un preu de cinc euros. La gent podia omplir-la amb peces golden, royal, red o gran smith que es trobaven en grans caixes a la plaça d'Espanya, davant l'Ajuntament. «La Fira ha estat molt positiva, tant pel que fa a participació com de visitants», ha manifestat l'alcalde, Josep López.