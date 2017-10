Un foc crema un paller a Llofriu

Un espectacular incendi en un paller de Llofriu va mobilitzar fins a vuit dotacions de bombers i una maquina retroexcavadora per intentar extingir les flames, en un servei per al cos d'emergències que requereix d'hores de dedicació. El mes de maig d'aquest any, un incendi de similars característiques en un paller de de Sant Jordi Desvalls va estar més de 12 hores actiu, i és que apagar un foc en aquestes condicions requereix paciència com a conseqüència de la gran càrrega de material combustible que hi ha. Ahir, es desconeixia què hauria provocat l'incendi i fonts dels Bombers de la Generalitat van informar que no s'havia de lamentar cap dany personal.

Fonts del cos d'emergències van informar que van rebre l'avís de l'incendi quan faltaven pocs minuts per a dos quarts de tres de la tarda d'ahir. Les flames eren ben visibles des de la carretera que discorre per la localitat.

Inicialment, les flames van tenir una gran virulència, cosa que ja deixava fet que l'incendi cremaria tot el paller. Posteriorment, les flames van baixar d'intensitat i va ser el moment perquè hi intervingués una màquina pesada, de l'estil retroexcavadora, van precisar les fonts dels Bombers de la Generalitat, que ha de facilitar l'extinsió de les flames a mesura que va retirant palla. I garantir que no queda cap punt calent, sobretot quan es tracta d'un producte fàcilment inflamable.

Les mateixes fonts van exposar que es tractarà, pels efectius que hi van intervenir en l'extinció de les flames, d'un servei molt llarg. Aquest mes de maig, ja va cremar un paller d'una granja de Vilabertran, que es va originar sobre dos quarts de cinc de la matinada i es va extingir hores més tard, cap al migdia. Uns dies després, el mateix mes de maig, va tenir lloc el foc de Sant Jordi Desvalls que es va originar sobre les deu de la nit d'un divendres i es va haver d'esperar fins l'endemà, ja avançat el dia, per donar-lo per extingit.