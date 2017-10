El port de Palamós es manté a la junta directiva de Medcruise

El port de Palamós continuarà formant part de la junta directiva de l'associació per a ports de la Mediterrània amb tràfic de creuers (Medcruise), en ser reelegit novament per tres anys més. Aquest posicionament permetrà a Palamós prendre part de la presa de decisions com a port receptor de creuers i tenir més força i posicionament davant del sector. Les eleccions de Medcruise han tingut lloc en el marc de la 51a Assemblea general celebrada aquests dies a Toló (França). El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes, ha valorat la reelecció: «Ens dóna la possibilitat de continuar construint línies estratègiques dins del sector creuerístic».

l port de Palamós comparteix la nova Junta amb els ports de Tenerife, que ocupa la presidència, a més dels ports de Corfú (Grècia), Gènova (Itàlia); Gibraltar (Regne Unit), Sardenya (Itàlia), Pireu (Grècia), Kusadasi (Turquia), Bríndisi (Itàlia), Istanbul (Turquia), Tunis (Tunísia), Constança (Romania) i Volos (Grècia).

El port de Palamós, a través de l'empresa pública Ports de la Generalitat, forma part de Medcruise des de 1998. Al capdavant del departament de Creuers de Ports hi ha Maria Cano. Així mateix, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita són membres associats. Medcruise es va crear l'any 1996 per promoure la indústria de creuers a la Mediterrània i ajudar als seus membres proporcionant xarxes i oportunitats de desenvolupament promocional i professional. Actualment, l'associació la componen 69 membres que representen un centenar de ports de la Mediterrània, el mar Negre, el mar Roig i la zona de l'Atlàntic.