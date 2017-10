Arresten una jove a Palamós acusada de captar i enviar gihadistes a zona de conflicte

Dos mesos després dels atemptats de Barcelona i Cambrils i de la descoberta que el grup de gihadistes que els va perpetrar eren de Ripoll, la Guàrdia Civil ahir va fer un nou cop policial contra el terrorisme d'Estat Islàmic. En aquest cas, van arrestar una jove de Palamós perquè presumptament forma part d'una xarxa afí al Daesh amb la funció de reclutar i enviar gihadistes a zones en conflicte. La noia estava disposada a viatjar a Síria, segons el ministre de l'Interior.

Per poder arribar a la jove, ha estat clau el paper de l'FBI, ja que l'agència d'intel·ligència americana va ser qui va poder ajudar a rastrejar i a identificar les possibles conductes delictives, assegura la policia.

La noia és espanyola, té 21 anys, va néixer a Palamós i viu amb els seus pares, d'origen marroquí, en un dels pisos del barri de Mas Guàrdia. Segons van explicar alguns dels seus veïns, fa prop d'un any va començar a canviar la seva vestimenta i sortia poc de casa. Se la veia sempre vestida de negre i amb nicab.

Vivia en un pis amb els seus pares d'on la Guàrdia Civil, després d'entrar-hi durant la matinada, va emportar-se nombrós material informàtic, ordinadors i documentació.

Fonts policials asseguren que durant les més de sis hores que va durar l'escorcoll del domicili, la col·laboració de la noia i de la seva família va ser en tot moment positiva. Aquesta noia, la van tenir a dins la seva habitació mentre els policies –alguns experts en informàtica– van estar rastrejant els aparells i van agafar diversa informació del pis.

A banda del domicili, la Guàrdia Civil també va escorcollar el vehicle de la jove. Estava aparcat davant de l'habitatge, un Ford Focus Blanc, i el van obrir. La noia hi portava encara la «L» perquè feia poc que s'havia tret el carnet de conduir.

L'escorcoll va començar pels volts de la cinc de la matinada, els agents van esbotzar la porta i durant aquests moments, segons veïns, els van sobresaltar els crits de l'interior del domicili.



Una xarxa de reclutament

La Guàrdia Civil assegura que la jove es va autoradicalitzar i ho va fer a través del consum de productes propagandístics de grups gihadistes amb contingut extremadament violent. Segons els agents, formava part d'una xarxa pro Estat Islàmic i les seves activitats havien estat detectades pels serveis d'informació i intel·ligència internacionals fa dos anys.

Segons la Guàrdia Civil, l'Estat Islàmic, durant els seus anys de màxima activitat de reclutament i difusió de continguts radicals, va establir una rigorosa i intensa campanya dirigida, en bona part, a certs col·lectius femenins, amb la finalitat de concretar el seu desplaçament a zones de conflicte.

L'alt grau de vulnerabilitat que aquests grups oferien, assegura la policia, trobaven en l'organització terrorista un important recurs d'afiliació, com així va succeir en el grup al que pertanyeria presumptament la detinguda a Palamós.



Xarxes socials i propaganda

La detinguda a Palamós va aconseguir radicalitzar-se a través de dos processos i el seu «extremisme», segons la Guàrdia Civil, es va consolidar aquests dos últims anys. Per aconseguir aquesta autoradicalització, la jove hauria començat a consumir de forma autodidacta propaganda gihadista i, d'altra banda, a través de xarxes socials i amb el contacte amb altres dones principalment hauria començat a combregar amb l'ideari gihadista.

Aquest procés de radicalització la va portar «paulatinament a sucumbir a les més severes exigències del rigor salafista», afirma la policia en un comunicat. I això va passar per la utilització del codi de vestimenta estricte i pel seu aïllament.

La policia va detenir diverses de les persones del seu entorn, amb qui es relacionava i formaven part de la xarxa al llarg del temps. I això, assegura la Guàrdia Civil, va provocar que de mica en mica la seva activitat s'envoltés de noves mesures de seguretat que impedien realitzar el complet seguiment de les seves activitats per part dels investigadors.



Anar a zones de conflicte

La investigació ha revelat com els grups tancats als quals pertanyia la noia de Palamós es dedicaven sobretot a «manipular les voluntats de les usuàries» per tal d'aconseguir que es desplacessin a la zona de conflicte. La Guàrdia Civil considera que des d'aquest grup introduïen elements de gran contingut violent, destacant continus vídeos i referències a tot tipus d'execucions i accions bèl·liques.

La col·laboració de l'FBI nord-americà i la Guàrdia Civil ha resultat fonalmental per acabar amb la detenció de la jove. I és que gràcies a ambdós grups policials van poder determinar l'existència d'altres individus que formaven part del grup afí a l'Estat Islàmic. Un dels casos es remunta al novembre de l'any 2015, quan es va arrestar una dona, detinguda a la província de Barcelona, acusada de col·laboració amb l'organització terrorista DAESH.

En aquest sentit, el passat mes de juny de 2016, i fruit de la col·laboració amb autoritats nord-americanes, va ser detingut un individu als Estats Units amb el qual l'arrestada mantenia una estreta vinculació i la detenció va permetre avortar el projecte de desplaçament a Síria de tots dos.

La Guàrdia Civil va escorcollar el domicili de la noia de Palamós de dalt a baix per determinar el seu grau d'implicació en les activitats dels grups terroristes als quals dona suport, així com els seus possibles vincles tant a Espanya com a nivell internacional.

L'operació es va desenvoluparsota la direcció del Jutjat Central d'Instrucció número 1 i la coordinació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Hi van participar diverses unitats centrals de la Guàrdia Civil de Madrid i també hi van donar suport agents de la comandància de Girona. La jove detinguda en breu haurà de declarar davant del jutge.

L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, es va mostrar ahir sorprès per la detenció de la jove, va assegurar que la relació amb la comunitat islàmica és fluïda i que no s'havia detectat cap tipus de radicalisme.