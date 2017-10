El grup Mas de Torrent obrirà a finals de mes un hotel de quatre estrelles a Palamós

El grup Mas de Torrent obrirà a finals d'aquest mes un hotel de quatre estrelles a l'Eixample de Palamós, en un dels edificis més emblemàtics de la vila, la Casa Vincke, que dona nom a l'establiment. Comptarà amb nou habitacions i s'sobre després de la rehabilitació d'aquest palauet de finals del segle XIX. L'edifici va ser adquirit per Enric Vincke, important empresari del suro, l'any 1940, d'aquí el nom que va agafar la finca. La Casa Vincke està inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

La rehabilitació integral de la casa ha anat a càrrec de la família Satorra, propietària de l'edifici, sota la direcció de l'arquitecte Angel Lapuerta, mentre que la decoració interior ha anat a càrrec del Grup Mas de Torrent sota l'assessorament de la interiorista Diana Cervelló. En l'acurada rehabilitació del bonic palauet de tres plantes, s'ha respectat al màxim la distribució interior. S'han conservat elements originals com les xemeneies, els sostres cassetonats, les motllures de guix i els sòls hidràulics de les habitacions, destacant especialment l'escalinata central.

L'hotel, que estarà obert tot l'any, combina tant elements originals com actuals per aconseguir un disseny contemporani, assegurant espais amables i acollidors que conviden a sentir-se com a casa. Un entorn que combina l'elegància clàssica amb un estil modern i confortable, ha informat el grup Mas de Torrent

L'hotel ocupa una illa sencera i en el seu interior, a més de l'edifici principal, hi ha un gran jardí amb piscina i un espai destinat a restaurant. L'edifici principal compta amb nou elegants habitacions distribuïdes en dues plantes. Les habitacions han estat decorades amb un estil contemporani i dissenyades per assegurar la comoditat i funcionalitat necessàries adaptant-se al màxim a l'estructura de la casa. A la planta baixa hi ha la sala d'esmorzars, una sala de lectura i una petita sala de reunions.

Mas de Torrent és propietari de l'hotel Mas de Torrent, a Torrent, i del Far Hotel Restaurant, davant del far de Sant Sebastià, a Llafranc. Juntament amb el grup Nomo gestiona també el restaurant Far Nomo i Jani, tots dos a Llafranc. Recentment s'han fet càrrec del Restaurant del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols.