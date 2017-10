Un mosso fora de servei enxampa dos lladres mentre robaven a Palamós

Un agent dels Mossos d'Esquadra va enxampar aquest dimecres a plena llum del dia dos lladres quan robaven a dins d'un habitatge de Palamós. El policia estava caminant per la zona quan uns veïns el van alertar que hi havia algú robant en un domicili del carrer Roger de Flor. Aquest no va dubtar a entrar-hi i es va trobar dos homes removent l'interior dels armaris de la casa, entre altres. L'agent va donar l'avís i ràpidament a lloc s'hi va presentar la Policia Local i els Mossos.

Van arrestar els dos homes, veïns de Calonge de 31 i 42 anys i de nacionalitat romanesa i marroquina, respectivament. Ambdós van quedar detinguts com a presumptes autors d'un robatori amb força al domicili.

Els agents van localitzar un joc de tornavisos, amb els quals haurien forçat la porta de l'habitatge.

Els dos detinguts passaran en breu a disposició judicial i un d'ells compta amb antecedents policials. Es dona el cas que a l'habitatge assaltat no hi havia ningú perquè la veïna està hospitalitzada. Un veí, a més, va veure quan els lladres hi entraven i aquests li van dir que tenien permís per entrar al domicili i que no es preocupés. Tot i això, se'n va malfiar i, finalment, l'agent fora de servei els va arrestar.