Palafrugell canvia les màquines del servei de recollida d´oli domèstic

L'Ajuntament de Palafrugell ha substituït aquest mes d'octubre les màquines dispensadores del servei de recollida d'oli domèstic per un nou model de contenidors. El nou servei pretén simplificar l'entrega de l'oli usat i permet a l'usuari utilitzar qualsevol recipient de plàstic, com ampolles d'aigua o de refresc reutilitzades. Amb l'entrada en funcionament dels nous contenidors també s'ha aprofitat per ampliar de quatre a sis els punts de reciclatge d'oli a la vila.

Les màquines dispensadores que s'han retirat de la via pública s'han distribuït als centres educatius del municipi que les han sol·licitat. A dia d'avui, poden continuar utilitzant els dispensadors de pots d'oli els alumnes de les escoles Carrilet i Pi Verd, així com els instituts Baix Empordà i Frederic Martí Carreras. L'objectiu és conscienciar l'alumnat sobre la importància del reciclatge de l'oli.