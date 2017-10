Presó incondicional per a la noia palamosina per integració al Daesh

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz va enviar a la presó la jove palamosina de 21 anys detinguda dimarts a Palamós per la seva suposada integració en una xarxa afí al Daesh destinada a captar dones en fòrums d'internet per enviar-les a zones de conflicte a fer el gihad femení. Després de prendre-li declaració, el jutge va decretar per a ella presó incondicional i sense fiança a petició de la Fiscalia per integració en organització terrorista, segons van informar fonts jurídiques. La jove, de religió musulmana i que vestia segons els postulats gihadistes, vivia amb els seus pares i estava disposada a viatjar a Síria amb el Daesh després d'haver patit un procés d'autoradicalització virtual a través del consum de continguts de propaganda de l'organització gihadista extremadament violents.

Fonts jurídiques van apuntar que quan va acabar l'ensenyament obligatori es va dedicar a estudiar idiomes, entre ells l'àrab, i a instruir-se en l'Alcorà. Malgrat que en la seva declaració va desmentir formar part del Daesh i estar radicalitzada, segons la investigació la jove integrava una xarxa de persones afins a l'organització gihadista que es comunicaven a través d'un grup de WhatsApp des del que s'intentava manipular altres dones perquè es desplacessin a zones de conflicte.

Les noies que formaven part de la xarxa consumien propaganda gihadista que, d'una banda, exalçava allò positiu de la vida amb el Daesh i, d'altra, introduïa elements violents com vídeos d'execucions i accions bèl·liques. Per a la seva radicalització, l'arrestada va aplicar un model autodidacte mitjançant el consum de propaganda gihadista combinat amb la influència que altres dones van exercir sobre ella a través de les xarxes socials, essencial per a la concreció de l'ideari del Daesh.

Aquest procés de radicalització la va portar de mica en mica a sucumbir a les més severes exigències del rigor salafista, un fet que es va traduir en la utilització d'un codi de vestimenta estricte i inusual en l'entorn de vida de la detinguda i en el progressiu aïllament respecte al seu entorn. La jove va entrar en comunicació amb un presumpte gihadista radicat als Estats Units i per això ha estat fonamental en la investigació la col·laboració del FBI.

Aquest home dels Estats Units va ser detingut al juny del 2016, cosa que li va impedir traslladar-se a Síria amb l'ara detinguda, com tenien planejat.