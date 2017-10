El Collet de Sant Antoni acull demà una jornada gastronòmica solidària

Un grup d'empreses, del sector de l'hostaleria i la gastronomia empordaneses, organitzen «L'Empordà somriu», un esdeveniment solidari amb els projectes de Sonrisas de Bombay. «L'Empordà Somriu» és un esdeveniment gastronòmic, lúdic i solidari impulsat per una de les empreses col·laboradores de l'ONG Sonrisas de Bombay que tindrà lloc demà al Collet de Sant Antoni de Calonge, cedit per l'Ajuntament de Calonge.

Es tracta d'una iniciativa orientada a tots els públics, on tindran cabuda tallers –a càrrec de l'organització juvenil IDEHANT– per divertir els més petits, música en directe per animar l'ambient i, per descomptat, menjar i beguda per passar un diumenge amb la família i els amics, al mateix temps que es dóna suport a la lluita contra la pobresa i a la reivindicació dels drets i les oportunitats de les comunitats dels slums.

Destacats restaurants empordanesos comptaran amb un estand (cedits per l'empresa INCATIS). No han volgut faltar: el Port de la Cala, Entre 2 Mons, Es Portal, La Plaça, Mas dels Arcs, Sa Cova i Terramar. Els seus xefs oferiran plats típics de la zona, i altres donaran a productes de la terra tocs i influències de la gastronomia índia. No faltaran els arrossos, les cassoles, ni la beguda per a totes les edats. Hi haurà dos punts de venda molt visibles on adquirir tiquets per a bescanviar-los per menjar i beguda als corresponents estands. Les tapes fredes i les begudes costaran 2 euros i algunes tapes calentes 4 euros.