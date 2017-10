Sant Feliu ha de determinar encara on s'ubicarà l'escultura «la Pepita»

El projecte de reforma del passeig de Rius i Calvet de Sant Feliu de Guíxols no determina la ubicació de la popular escultura «la Pepita», una col·locació que tampoc està decidida amb els elements de mobiliari urbà com ara bancs i llums, ha concretat el regidor d'Urbanisme, Josep Saballs. En tot cas, sí que ha concretat que l'escultura es mantindrà en l'àmbit del sector i que estarà en sec, de manera que s'eliminarà l'estany que actualment l'acull. Saballs ha justificat la decisió de treure la bassa d'aigua per les actituds incíviques de certes persones ja que l'utilitzen com a paperera i perquè l'aigua estancada provoca males olors. El regidor respon així a la inquietud mostrada per diversos ciutadans i la formació de Guíxols des del Carrer, a l'oposició, que en un comunicat exposa que «en cap cas es concreta on quedarà ubicada finalment (l'escultura), ni tampoc si es mantindà l'estany actual amb peixos i nenúfars».

Guíxols des del Carrer exposa que en la quinzena d'al·legacions que el projecte de reforma de Rius i Calvet ha rebut hi ha «un denominador comú» en quasi totes que és sobre «la Pepita». En aquest sentit, detalla que l'equip de govern ha estimat únicament la seva rehabilitació, sense detallar on es col·locarà. La resposta de Saballs que ha donat a aquest diari és que encara està per determinar, però que estarà dins de l'àmbit de la reforma i que l'estany desapareixerà.

El grup municipal de Guíxols des del Carrer lamenta també que el govern local ha mostrat «poca empatia» amb les al·legacions que hi ha hagut ja que la gran majoria han estat desestimades. Saballs ha concretat que se n'han estimat algunes com ara una d'aquest partit que accepta la substitució del model d'aparcabicicletes proposat inicialment. Finalment, Guíxols des del Carrer ha reivindicat en tot moment que el govern obrís un procés participatiu d'aquest projecte que «canviarà la fisonomia de la badia»; i Saballs ha respost que el govern fa «processos informatius», és a dir, informa als ciutadans de les decisions que pren, motiu pel qual «ens han votat».

El regidor d'Urbanisme ha afegit que la previsió és que les obres al passeig comencin el mes de desembre. Saballs ha concretat que aquest dilluns es publicarà l'anunci de la licitació de l'obra per quasi tres milions d'euros.