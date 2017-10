Arrenca l'enderroc de la finca el «Frontón» de Torroella de Montgrí

La propietat de la finca coneguda com el «Frontón» de Torroella de Montgrí ha iniciat aquesta setmana el seu enderroc un cop l'Ajuntament ha resolt la declaració de ruïna de les edificacions. La finca havia estat ocupada per gent sense sostre i pel centre social autogestionat l'Obrador, si bé aquest març es va executar el desallotjament. La propietat de la finca és la immobiliària d'un banc, que ja ha tramitat a l'Ajuntament un projecte urbanístic que inclou l'enderroc de totes les edificacions i la construcció de nous habitatges en un edifici en forma de «L» al revés, de manera que quedaria una plaça oberta per la plaça d'Espanya i del convent dels Agustins. El regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí, ha precisat que l'edificació no serà immediata; l'enderroc, però, sí que finalitzarà en les properes setmanes per garantir la seguretat atès l'estat en què es troben els edificis.

L'enderroc de la finca preveu mantenir un mur d'uns dos metres d'alçada en el perímetre de la finca –ja hi ha part d'un mur i la resta seria les parets de les edificacions que donen al carrer–; no obstant això, l'Ajuntament negocia amb la propietat que no hi hagi cap paret que encercli la propietat. En aquest sentit, Colomí ha explicat que mantenir-hi un mur pot provocar problemes de salubritat en el cas que es tirin deixalles a l'interior. A més, ha concretat el regidor d'Urbanisme, mantenir aquest espai obert permetria «donar visibilitat» a l'entrada al convent dels Agustins. Aquesta actuació comportaria adequar l'espai com a plaça, però sense asfaltar ja que seria provisional fins a la construcció dels habitatges. En tot cas, està pendent d'un acord entre les dues parts. El portaveu del PDeCAT, Jordi Cordon, considera «un error» l'enderroc de la cotxera i de l'antiga guarderia. Quan era batlle, va buscar la cessió d'aquest darrer edifici per utilitzar-lo com a espai cultural mentre la propietat no executés els habitatges.