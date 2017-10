Palafrugell reobre quasi cinc quilòmetres de camins de terra

L'Àrea de Serveis de l'Ajuntament de Palafrugell està realitzant aquest mes diversos treballs de manteniment que han servit per reobrir al trànsit rodat els 1.800 metres lineals del camí de Santa Margarida, a Ermedàs, que des de fa anys només era apte per a cicloturisme i senderisme. Aquest camí estava en molt mal estat, així que s'ha optat per reobrir el seu traçat utilitzant una retroexcavadora i s'ha reperfilat el seu ferm amb una anivelladora.

A més d'aquesta reobertura del camí, s'han fet feines de manteniment i conservació en uns 3.100 metres lineals dels camins no asfaltats de Rapinya, Santa Maria i d'Ermedàs a Rapinya. En aquests casos, les feines han consistit en l'esbrossada de marges, neteja davant de cunetes, perfilat del ferm, i finalment humectació i compactació del camí.