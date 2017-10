La ultrafondista Núria Borrell rep avui el Premi Montgrí de l´Esport

La utrafondista torroellenca Núria Borrell rebrà avui el Premi Montgrí de l'Esport 2017, que concedeix l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en reconeixement al seu esperit de superació i exemple de compromís solidari.

Entre d'altres iniciatives, Borrell va participar el 2015 en l'exigent Marathon des Sables, al Marroc, per recaptar fons per a la recerca del càncer infantil de Sant Joan de Déu, i el 2016 va creuar el desert d'Atacama per recaptar fons per a la investigació sobre les malalties neurodegeneratives. Borrell, biòloga de formació i higienista dental de professió, va començar a córrer als 18 anys per estar en forma.

Quan va fer 54 anys, va decidir deixar de córrer i va acomiadar-se de la seva afició fent la que havia de ser la seva primera i darrera marató, la de Nova York. Però lluny del que s'havia proposat, no va deixar de córrer, sinó que a partir de llavors va fer unes quantes maratons més i es va iniciar en les curses d'extrema duresa.

El guardó es lliurarà avui a la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter, durant la gala programada en el marc de la Festa de l'Esport.