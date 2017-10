L'alcalde de Calonge reclama als regidors del PSC i PP al govern que rebutgin l'aplicació de l'article 155

L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler (PDeCAT) ha reclamat als regidors del PSC i PP, amb qui formen govern, que rebutgin l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Soler condiciona el manteniment del pacte de govern als posicionaments d'ambdós partits. La coalició compta amb 10 dels 17 regidors del consistori (6 del PDeCAT, 2 del PSC i un del PP). Segons han explicat des del consistori, els socialistes ja han mostrat el seu rebuig "total" a la decisió i demanen arribar a un acord abans de divendres. Per la seva banda, l'edil del PP ha demanat al batlle un període de "reflexió per valorar la petició". És el moment en què els partits que donen suport a la intervenció, en clau municipal, prenguin consciència que d'aquesta manera no es pot avançar i haurien de fer un gest clar i inequívoc en el sentit de rebutjar l'aplicació de la mesura", insisteix Soler.

L'alcalde considera molt greus les mesures acordades per l'Estat espanyol, amb el suport del PSC i C's, sobre l'aplicació de l'article 155 i, per això, ha demanat als regidors del PSC i PP que formen coalició de govern amb el PDeCAT que s'hi posicionin en contra. Soler els reclama que expressin la seva disconformitat amb la mesura. En el cas del PSC, els insta a seguir el camí iniciat per diversos companys de files a Girona. Al del PP, Joan Pons, li reclama abandonar la disciplina de partit i posicionar-se en el mateix sentit.

Segons han explicat des de l'Ajuntament, els dos regidors socialistes, Arturo Prades i Mercè Orduña, han expressat el seu "rebuig total a qualsevol versió del 155" que "implicaria una pèrdua d'autonomia de les institucions catalans i un retrocés democràtic". Malgrat això, també es mostren contraris a la proclamació de la DUI i demanen arribar a un acord abans de divendres, la data prevista per a la celebració de la sessió al Senat. Per la seva banda, el regidor del PP ha demanat a l'alcalde "un temps de reflexió" per valorar la petició. L'alcalde condiciona el manteniment del pacte de govern als posicionament que adoptin ambdós partits. Actualment, la coalició compta amb 10 dels 17 regidors que hi ha a l'Ajuntament. Sis són del PDeCAT i Demòcrates de Catalunya, dos del PSC i un del PP.