Un jove queda ferit lleu en bolcar amb el seu cotxe a Bellcaire d´Empordà

Un jove de 23 anys va resultar ferit ahir després de bolcar amb el seu cotxe prop de la localitat de Bellcaire d'Empordà.

L'accident de trànsit va succeir al voltant d'un quart de dues del migdia, a la Gi-632, quan el vehicle va sortir de la via a l'altura del quilòmetre 4,5 i just després de fer diverses voltes de campana.

Fins al lloc on s'havia produït el succés s'hi van desplaçar tres dotacions de Bombers de la Generalitat, dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) així com els Mossos d'Esquadra, per tal de poder-se fer càrrec de la situació. El conductor del cotxe va quedar ferit lleu i va ser evacuat immediatament fins a l'hospital de Figueres en una de les ambulàncies.