L´EMD de l´Estartit exposa les 35 fotografies del XII Concurs Àlex Lorente

La seu de l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit ha obert al públic la seva nova exposició amb les 35 fotografies presentades al XII Concurs Àlex Lorente de Fotografia Naturalista. En total, hi han pres part 14 fotògrafs, que han presentat els seus millors treballs. El jurat ja ha fet públic els premis, que entregarà aquest divendres a les set de la tarda a la sala d'exposicions de l'EMD de l'Estartit. El primer premi, dotat amb 400 euros, és per a Joan Pau Cassez i la imatge titulada Erizo. Els accèssits d'Història i Natura, de Paisatge i Natura Activa i d'Activitats Tradicionals, recompensats amb 200 euros cadascun, han estat per a Josep Pascual, Diego Escobar i Francisco Surroca, respectivament.