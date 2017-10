Calonge redacta un pla d´ocupació juvenil per facilitar la inserció laboral dels joves

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha iniciat la redacció del Pla Estratègic d'Ocupació Juvenil amb l'objectiu de traçar les línies mestres per tal de facilitar la inserció al mercat laboral dels joves del municipi. Aquest document treballarà en l'elaboració d'una diagnosi que serveixi de base per desenvolupar les accions necessàries per impulsar l'ocupació juvenil, i treballarà essencialment en tres eixos: fomentar la motivació i l'orientació professional per un major èxit educatiu i acompanyament al món laboral de la població jove; promoure la formació i la capacitació professional per facilitar la transició al treball i a la vida activa i fomentar l'ocupació per la via de la contractació juvenil en empreses i per la via de l'emprenedoria social i la creació d'empreses.

La redacció d'aquest document, impulsat per l'Àrea de Promoció Econòmica i amb la participació de les àrees d'Alcaldia, Cultura, Ensenyament i Joventut i Serveis Socials, el portarà a terme l'empresa Tècniques per a la Iniciativa, i implicarà desenvolupar també un procés participatiu que tindrà lloc a finals de novembre i en el que intervindran diversos agents, entre els que hi haurà l'administració local, agents socioeconòmics, entitats, joves i altres administracions, amb l'objectiu de recollir les principals inquietuds i necessitats que el pla estratègic haurà de resoldre.

La confecció del Pla Estratègic es farà a partir de les propostes sorgides d'aquest procés participatiu d'agents i persones clau, recollint també l'opinió de les persones joves, de manera que es busca que el resultat sigui un document de consens amb els diversos estaments implicats, tenint també especialment en compte les propostes rebudes de les entitats juvenils i sindicals.

El Pla Estratègic d'Ocupació Juvenil també s'orientarà a la recerca d'oportunitats laborals per als joves, el desenvolupament de solucions que millorin la qualificació i la inserció laboral, així com la necessitat de disposar de recursos propis per atendre joves sense titulació i gestionar solucions per a persones en risc d'exclusió.

L'elaboració d'aquest pla es portarà a terme durant els mesos d'octubre i novembre, i el document definitiu estarà enllestit el mes de desembre d'enguany.